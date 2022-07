Miquel Valls, el gran beneficiat del ball de cadires de Telecinco

Telecinco continua immers en un terratrèmol constant. El ball de cadires va començar amb la marxa de Sonsoles Ónega, que abandonava Ya es mediodía per sorpresa i els deixava amb un forat important a cobrir. Tothom donava per fet que seria Marc Calderó, el seu presentador substitut, qui es quedaria amb aquesta plaça i és per això que va sobtar tant que escollissin Joaquín Prat en el seu lloc. Aquest nomenament deixava lliure, alhora, el lloc al capdavant de Cuatro al día que s’ha quedat Ana Terradillos d’El Programa de Ana Rosa. Tot un moviment caòtic de noms que ha fet embogir els teleespectadors.

L’estrena de Joaquín Prat en el magazín del migdia no ha agradat gens a l’audiència, que l’han rebut amb fortes crítiques perquè consideren que amb ell es perd la frescor que tenia el programa. Ara bé, el que interessa ara és per què han fet el lleig a Marc Calderó quan era ell el substitut ideal. Doncs bé, ni 24 hores han passat abans de saber-se la resposta. Fórmula TV ha anunciat que el periodista barceloní ha anunciat que també marxa de la cadena, el que explica que no l’hagin escollit a ell.

I on marxa? Diuen que ha fitxat per TVE, que li hauria ofert un programa propi al migdia. Encara no s’ha confirmat des de la cadena, però asseguren que es tractaria d’un format d’actualitat en la mateixa franja que competirà directament contra el seu antic programa i contra el nou Tot es mou d’Helena Garcia Melero.

Marc Calderó anuncia que a partir del lunes comienza la nueva etapa de Ya es mediodía con Joaquin Prat al frente pic.twitter.com/jQ3a9LLEIt — Diego 🍉 (@diegobferrandez) July 15, 2022

Miquel Valls, nou fitxatge de Ya es mediodía

I en el lloc de Marc Calderó, a qui posaran? En aquest cas, serà Miquel Valls qui es quedi amb l’espai de presentador substitut. El col·laborador tarragoní d’El Programa de Ana Rosa ha confirmat que estarà al capdavant de Ya es mediodía quan Joaquín Prat agafi vacances durant el mes d’agost, el que deu estar desitjant perquè aquesta serà la primera vegada que faci el salt com a presentador d’un programa diari a l’estat espanyol. Fins fa poc presentava el 8Maníacs After, programa que 8TV va cancel·lar per sorpresa dels teleespectadors.