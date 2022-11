Jorge Javier Vázquez denuncia haver estat víctima de xantatges i extorsions

Jorge Javier Vázquez és famós des de fa més d’una dècada, un presentador que s’ha fet d’or gràcies a la confiança que ha dipositat en ell Telecinco. Estar al capdavant de Sálvame és el que l’ha acabat d’ajudar a escalar posicions entre els comunicadors més coneguts, el que és bo i dolent alhora. El de Badalona acaba de confessar, de fet, que ha estat víctima d’un xantatge i ho ha hagut de denunciar. No ha donat detalls sobre quin tipus de fotografies van servir als delinqüents per intentar guanyar diners, però s’entén que serien imatges de caràcter íntim en què se’l veia perjudicat d’alguna manera.

El presentador ha reconegut que aquest és un tema seriós perquè hi ha gent que s’aprofita dels famosos per fer-los fotos quan estan en situacions compromeses per després poder vendre-les i guanyar diners: “A mi m’han intentat fer xantatge amb això i és una cosa duríssima. He estat víctima d’aquest tipus de situacions i són molt angoixants quan et toquen a tu”.

El tema sortia arran de la situació que ha viscut Rafa Mora, qui sospita que va ser drogat per algú que volia captar les imatges que ara han arribat a un programa de Telecinco: “A partir d’ara començaràs a viure amb unes pors i unes precaucions. Jo he hagut de trucar a la Policia per xantatges i extorsions de fotos meves, així que entenc perfectament el que estàs vivint. El problema és la por i la sensació de vulnerabilitat que t’entra”, l’advertia Jorge Javier.

Rafa Mora es pronuncia sobre les seves fotografies més compromeses

Rafa Mora, per la seva banda, ha volgut donar la seva versió després que sortís a la llum aquestes imatges seves en una discoteca. El tertulià de Sálvame ha reconegut que sent molta vergonya de si mateix: “A la meva mare no li ha fet gens de gràcia veure’m en una situació així i jo soc el primer que no me’n sento orgullós. També us dic que, si jo trobo algú en aquesta situació, no em poso a gravar… truco a la Policia. Jo he sortit moltes vegades de festa i sé què és prendre’s massa copes, però això no és el que em va passar a mi en aquelles imatges”.

Rafa Mora se sincera sobre el pitjor moment | Telecinco

L’extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa està convençut que algú va introduir alguna substància il·legal en la seva copa: “Crec que vaig equivocar-me de copa o que me la van canviar. Només sé que, de sobte, vaig sentir que les cames se m’adormien. Mai no m’he torbat així”, assegura.