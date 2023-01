Per què desapareix Joaquín Prat contínuament d’El programa de Ana Rosa?

Joaquín Prat està faltant bastant a la feina d’El programa de Ana Rosa darrerament, el que fa sospitar els teleespectadors que passa alguna cosa amb ell. El presentador, que habitualment s’encarrega de posar-se al capdavant de la secció rosa, molts dies s’acaba absentant sense comunicar quin és el motiu. Per què desapareix i ningú no diu res al respecte?

Els comentaris sobre aquestes fugides han començat a multiplicar-se a les xarxes socials, el que sembla que ha donat ales a Ana Rosa Quintana per justificar el seu company i explicar quina situació travessa. Ha estat aquest matí quan la presentadora ha dit a l’audiència que Joaquín Prat arribaria més tard del que estava previst “perquè té les seves obligacions de pare“, deia tot just abans d’alabar-lo com a progenitor.

Ana Rosa Quintana ha hagut de justificar la marxa inesperada de Joaquín Prat altres vegades

L’única vegada que havia justificat la seva marxa enmig del programa havia estat la setmana passada, quan Joaquín va tornar a faltar a la feina sense dir per què a l’audiència. En aquella ocasió, la icònica periodista deia que el copresentador havia de marxar perquè havia de fer unes gestions “que només podia fer al matí“.

Ana Rosa Quintana justifica les absències de Joaquín Prat | Telecinco

El que queda clar és que el presentador és el rei del programa, tenint en compte que fa una mica el que li sembla. Fa molts anys que treballa amb Ana Rosa i són molt amics, fins al punt que ella és la padrina del fill de Joaquín Prat. No se sap si té més privilegis que la resta de treballadors o no, encara que també és cert que ell compagina diverses feines alhora i això no deu ser fàcil de gestionar sense l’ajuda de la seva cap i companya.