Risto Mejide, indignat amb la Casa Reial: “Ens tracten d’imbècils”

Risto Mejide s’ha mostrat totalment indignat en el seu programa de Todo es mentira, l’espai de Cuatro en el que no dubta en compartir les seves reflexions amb els teleespectadors. Què li passava en aquesta ocasió al presentador català? Bàsicament, que no es creu l’exercici de transparència que ha fet la Casa Reial en compartir les presumptes finances de Felip VI. Segons l’informe que han fet públic aquesta setmana, el monarca espanyol tindria un patrimoni valorat en 2,6 milions d’euros i aquesta xifra no és gens creïble per a l’escriptor.

“A mi m’ofenen dues coses. La primera és que em tractin de més imbècil del que ja ho sóc, que sóc molt imbècil. La segona? Que tots estiguem aplaudint alhora l’exercici de transparència dels Borbons. Transparència és quan saps que no t’estan enganyant… Quan sospites que t’estàs enganyant, que ho fem i molt quan veiem aquesta xifra, doncs dir-li transparència em sembla un exercici una mica agosarat“, deia en directe.

El presentador no es creu que només tingui aquesta quantitat, que és una exageració per a la gent obrera però una misèria per a un rei. Risto té clar que han ocultat informació: “Després de 25 anys en els que aquest senyor no ha gastat ni un euro, de debò us creieu que només té 2,5 milions d’euros? És increïble i encara més si ho comparem amb les xifres de les altres monarquies europees. Elisabet II diu que té 500 milions, Albert de Mònaco 936 milions i el duc de Luxemburg 3.700 milions. Eh, però Felip només en té dos”.

Risto ha deixat clara la seva opinió i el seu escepticisme, el que comparteix amb la resta de tertulians del programa. Entre ells, destaca Verónica Fumanal i Javier Castro Villacañas. Ambdós s’han sumat a la crítica del presentador: “No entrarem a debatre sobre una cosa que és absolutament inversemblant“, deia ella.

Ell, mentrestant, recordava que sempre hi ha hagut una relació molt estreta entre els Borbons i l’Agència Tributària: “La seva història familiar demostra que han enganyat reiteradament a Hisenda”. Tampoc no ha agradat que no es comparteixi el patrimoni de Letícia o el de les filles, que també formen part de la Casa Reial. Transparència a la seva manera… i a mitges.

El català va ser notícia el cap de setmana per culpa del malson que un detractor va fer-li viure durant el dia de Sant Jordi. Estava signant exemplars del seu nou llibre quan, de sobte, descobria a dins d’alguns llibres unes notes anònimes que contenien una greu acusació contra ell. Deien “Ella és molt madura per a la seva edat? O tu molt pedòfil per a la teva?”, tot fent referència al seu matrimoni amb la influencer barcelonina Laura Escanes, 22 anys més jove que ell. Des que van començar a sortir que els han criticat per la diferència d’edat, però han passat set anys i el comentari ja cansa.

És per això, precisament, que tots dos han denunciat a través de la xarxa social aquest atac cruel: “Després de tants anys gaudint d’aquest dia, patir un sabotatge per part d’un idiota no ens arruïnarà Sant Jordi. Set anys després, que haguem de continuar suportant aquests imbècils és per fer-s’ho mirar. És el dia dels lectors i amb ells penso celebrar el dia. I tu, a qui s’hagi pres aquestes molèsties, entenc que la ràbia, la mediocritat i l’enveja t’han portat a fer el ridícul d’aquesta manera. Em fas pena, sobretot per com de covard has demostrar ser. Us espero a la caseta. Feliç Sant Jordi”, escrivia el presentador”.

Un Risto que torna a estar a primera línia mediàtica, ara per la seva crítica cap a la Casa Reial. No creu que siguin certes les xifres que han publicat i, de fet, se sent ofès en adonar-se que realment es creuen que algú confiarà en elles.