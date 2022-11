Xavier Sardà i la filla, junts a plató per primera vegada

Xavier Sardà ha rebut una visita molt inesperada i encara més emocionant en l’últim programa de La gran confusión a TVE. La seva filla Elena ha visitat l’espai en l’emissió d’aquest cap de setmana, la que serà l’última perquè la cadena ha decidit no renovar-lo. Mai no havien coincidit junts a plató, ja que ella ha intentat mantenir el seu anonimat. Periodista i resident a Qatar, el presentador no s’esperava gens una sorpresa preparada per l’equip de producció: “Creia que no la veuria fins al Nadal, què dolenta que és i com s’ho ha callat”.

En veure-la, se li ha escapat un “la mare que et va parir, no tens vergonya” en català molt natural abans d’abraçar-la en directe. Ella, que no feia més que riure, reconeixia abans de res que se li faria molt estrany dirigir-se a ell en castellà: “Un cop superat això, m’agradaria explicar que se’ns fa estrany estar junts en un plató perquè sempre hem volgut mantenir la meva identitat al marge de la teva filla. Quan era petita, tu ho feies per protegir-me, i jo vaig continuar-ho per buscar la meva identitat pròpia i fer el meu propi camí. Mai no ens ha interessat vincular-nos públicament, però aquest últim programa anava sobre la família i jo volia venir aquí per recordar-te que sento admiració professional i personal cap a tu”.

La relació entre ells sembla magnífica, el que s’ha demostrat amb un munt d’abraçades i també retrets: “Espero que em faci avi aviat, ja toca”, deia. Ella, en canvi, diu que no té gaire clar què vol a la vida encara. Elena és filla de Xavier Sardà i Rosa Maria Grau, té 29 anys i treballa en un diari sud-americà a Qatar. Va estudiar Ciències Polítiques i parla francès i àrab després d’una època vivint al Quebec.

Ha assegurat que s’ha adonat encara més de com se l’estima des que viu a Qatar, ja que des de la distància “tot es veu d’una manera més clara”. Elena Sardà no les tenia totes sobre el resultat d’aquesta sorpresa, ja que diu que coneix perfectament el rebuig del pare cap a les coses inesperades. No obstant això, la rebuda del presentador ha estat molt emotiva: “Aquesta ha estat una sorpresa extraordinària i espectacular. La nostra és una admiració mútua, és clar. Mare meva, la mare que us va parir a tots els de l’equip. Quin ensurt”.

Xavier Sardà i la mare d’Elena van separar-se quan ella només tenia tres anys, però assegura que això no ha impedit que rebi moltíssima estima per part de tots dos: “Sempre m’han fet sentir estimada i entesa. Soc conscient que he tingut un privilegi enorme en aquesta família, amb la que sempre he rigut molt perquè hi ha uns quants pallassos. El meu pare, per exemple, i ell ho sap, m’ha fet riure molt encara que també ens hem discutit per algunes discrepàncies. Tots dos som molt passionals i ell ha patit molt quan he anat de festa o quan he marxat de viatge a algun país una mica més perillós. Ara bé, mai no m’ha tallat les ales a fer res”.