Risto Mejide ha entrevistat Màxim Huerta en el seu Chester, una entrega en la que tots dos s’han sincerat sobre les seves relacions amb els pares. L’antic ministre ha deixat de banda la feina temporalment per poder centrar-se en la cura de la seva mare, la que està malalta. Amb ella sempre ha dit que té una connexió especial: “Va haver-hi un viatge en cotxe en el que la meva mare em va dir que volia tirar-se. Recordo que li vaig dir que si ho feia, jo aniria darrere d’ella. En aquests moments estem esperant que tornin a operar-la del cap i ella té una por a marxar horrorosa. Si l’estic cuidant així és perquè crec que no vaig fer prou per ella”.

La mare ha arrossegat molts problemes perquè el seu marit, el pare de Màxim Huerta, li hauria donat mala vida: “Era un home molt complicat i amb una masculinitat tòxica. Jo recordo la meva mare dient-me que el meu pare no s’adonés de res, que m’amagués. Recordo que quan arribava a casa, s’instal·lava un silenci. Fugíem d’ell, jo entrava en la meva habitació i em posava a escriure. Mai no vaig rebre cap t’estimo. Sempre havia d’anar a buscar el meu pare al bar perquè es passava moltes hores jugant”.

Risto Mejide confessa que fa quatre anys que no parla amb la seva mare

Aquestes confessions sobre el pare va donar ales a Risto Mejide per sincerar-se sobre el tema. Mai no havia dit que tenia mala relació amb la mare, una informació bomba: “M’ha costat llegir el teu llibre perquè parles de la teva mare i tot el que sents per ella. Això és complicat per a aquells que encara estem arreglant les coses. Jo fa quatre anys que no em parlo amb la meva mare i el teu llibre ha estat una hòstia important. Precisament aquest matí m’ha escrit i no sé si continuarem parlant… Crec que li dec a la meva filla, perquè no la conec i la meva filla no té la culpa que la meva mare i jo tinguem diferències. Em trobo en un conflicte”.

El presentador s’ha mostrat molt còmplice amb Màxim Huerta, ja que considera que són molt similars: “Tu i jo som dues ànimes ferides“, ha reflexionat.

Màxim Huerta treu a la llum que Pedro Sánchez el va oferir un càrrec després d’haver de renunciar al ministeri

Màxim Huerta ha aprofitat aquesta entrevista per treure a la llum una informació desconeguda fins ara. L’escriptor va ser anomenat Ministre de Cultura i Esports el 2018, però va durar molts pocs dies en el càrrec en saber-se que havia estat condemnat per defraudar Hisenda: “Crec que vaig pagar el meu deute amb Hisenda dues vegades, en pagar els diners i quan vaig renunciar al càrrec”.

Per primera vegada, ha reconegut com van ser les converses amb Pedro Sánchez: “Em va dir que no respongués res davant de la premsa, que no digués res i que em trucaria un mes després quan tot s’hagués calmat. Dos mesos després, em va trucar i em va oferir un càrrec. Li vaig dir que ell no me l’havia d’oferir i que jo no podia acceptar després de tota la polèmica. Hauria estat maco perquè sempre ha estat un somni poder estar a l’Instituto Cervantes. M’hauria encantat dir que sí, però no hauria suportat aquesta pressió”.

Aquesta nova entrega de la nova temporada del Chester ha agradat molt als teleespectadors, tal com demostren les xifres que ha obtingut l’emissió, un bon 9,5% de quota de pantalla mitjana.