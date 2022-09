Jorge Javier revela que ha flirtejat amb un company de ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez i José Antonio Avilés s’han retrobat en el plató de Sálvame, lloc en el que coincidiran molt a partir d’ara perquè han fitxat el controvertit tertulià. Després d’un mes i mig de vacances, el presentador tenia ganes de veure els companys antics i també nous com és el cas d’Avilés.

Molts pensaven que criticar la seva incorporació, però ha estat tot el contrari: “Jo estic encantat amb el seu fitxatge perquè crec que és un personatge molt bo per a Sálvame“. El que pocs sabien era que ambdós guardaven un secret: que van flirtejar a través de Grindr, l’aplicació de cites pensada per facilitar les cites entre persones homosexuals.

José Antonio Avilés i Jorge Javier van coincidir en una aplicació de cites

El titular era molt bo, el que els donava ales per donar més informació al respecte: “José Antonio Avilés em va escriure per Grindr, em va parlar i vam coincidir. Jo tenia posada una fotografia del meu tors i ell em va escriure”, ha explicat. El seu company ha afegit detalls: “Sort que no et vaig enviar el que acostumo a enviar per Grindr… les típiques fotografies picants que envia tothom”, va dir Avilés tot deixant caure que normalment envia fotografies picants.

José Antonio Avilés es troba a Jorge Javier a Grindr | Telecinco

Jorge Javier va dir que mai no envia fotos com aquestes a través de les aplicacions de cites per si de cas: “Ni tan sols per animar-lo abans de quedar”, deia amb un to brivall. Era llavors quan José Antonio Avilés li deia que creia que era un avorrit i que no van arribar a tenir la cita. Aquesta ha estat la primera trobada de la parella a plató, dos personatges que sempre donen joc i que poden arribar a convertir-se en duet divertit que vagi deixant anar comentaris tan picants com aquests.