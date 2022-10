En perill la gira americana d’Isabel Pantoja: sense visat i amb una demanda

Isabel Pantoja continua encadenant un problema rere un altre. Ara que semblava que la cantant havia pogut deixar enrere les acusacions judicials que hi havia contra ella, ha rebut un burofax que li anuncia que han interposat una altra demanda contra ella. Quedava menys d’un mes i mig per l’inici de la gira pels Estats Units que l’havia de retornar a la primera línia musical, però sembla que aquest gran projecte podria acabar cancel•lant-se.

La revista Diez Minutos assegura que una empresa de Marbella ha contractat un bufet d’advocats molt important per informar-la que iniciaran accions legals contra ella “per incompliment professional”. Però què ha passat? Sembla que el 2019, Isabel Pantoja hauria rebut l’oferta d’una empresària andalusa de produir-li els concerts que l’artista volia realitzar per Amèrica.

Aquesta dona, que va ser l’encarregada d’organitzar-li el concert en el Wizink Center de Madrid pocs dies abans del començament de la pandèmia, afirma que van tancar un contracte d’exclusivitat amb l’ex del CEO d’una empresa americana que s’hauria compromès a exercir d’empresaris de Pantoja pels Estats Units. Diu que, a partir d’aquí, haurien començat a enviar-se calendaris amb dates i ciutats dels concerts que anaven tancant.

El visat per poder treballar als Estats Units, un altre problema per a Isabel Pantoja

No comptaven, però, que el govern americà denegaria el visat a Isabel Pantoja el 2020 i tot el projecte es veia forçat a detenir-se. Amb això arribem al passat estiu, quan s’anuncia públicament que, finalment, havien pogut solucionar els tràmits burocràtics i que sí engegarien la gira a partir del novembre del 2022. La diferència amb la idea inicial era que Agustín Pantoja, germà i mànager de l’artista, havia contractat una altra empresa per produir aquesta sèrie de concerts.

Aquesta notícia hauria indignat a l’empresària de Marbella amb qui comptaven inicialment, que ara ha decidit demandar la cantant per incompliment de contracte en veure que han arribat a un acord amb una altra empresa sense parlar amb ells. Diu que té proves d’àudios i converses en què li havien donat llum verda al projecte, el que li serviran de base per poder demandar-la.

Perilla la gira d’Isabel Pantoja | Diez Minutos

Aquest problema se suma a un altre de principal, que Isabel Pantoja encara no ha rebut el visat de treball que necessita abans d’iniciar la gira el mes vinent. Abans ha de realitzar una entrevista a l’ambaixada dels EUA de Madrid, però encara no tindria data i els terminis s’aproximen.