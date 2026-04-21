Telefónica encapçala la reputació corporativa algorítmica de l’IBEX 35 en ChatGPT corresponent a la setmana del 13 al 19 d’abril, segons les dades de REPINDEX.AI, la plataforma nativa d’intel·ligència artificial que mesura en temps real com els principals models d’IA perceben, avaluen i narren a les grans empreses cotitzades espanyoles. El top 3 de la reputació algorítmica de l’IBEX-35 segons ChatGPT queda configurat per Telefónica (72 punts RIX), Immobiliària Colonial (67) i Logista (66), tres companyies que destaquen per sobre d’un bloc compacte de 18 empreses situades entre els 54 i els 60 punts, la qual cosa revela una percepció general correcta però poc diferencial en la majoria del selectiu.
Telefónica abandera la classificació amb un avantatge de cinc punts sobre el seu immediat perseguidor i quinze sobre el tram mitjà. L’anàlisi detallada de les vuit mètriques de REPINDEX.AI revela què hi ha darrere d’aquest lideratge: l’operadora obté la màxima puntuació possible en momentum reputacional (RMM 100), la qual cosa indica que ChatGPT detecta una presència informativa excepcionalment activa, actualitzada i en tendència ascendent en totes les capes de l’ecosistema digital.
A això se suma una fortalesa d’evidència notable (DRM 75), molt per sobre de la mitjana sectorial de 58, cosa que significa que el model de OpenAI identifica un volum significatiu de fonts primàries i documentació verificable en narrar a Telefónica, des de resultats trimestrals i guidance financer fins a cobertura en mitjans Tier-1 com Reuters o Expansió. La combinació de tots dos factors —visibilitat màxima i qualitat documental superior— configura un perfil que ChatGPT interpreta com el d’una companyia que no sols és present en la conversa algorítmica, sinó que la lidera amb contingut substantiu, no merament reactiu.
Immobiliària Colonial, amb 67 punts, se situa en segona posició gràcies a una narrativa corporativa coherent i una percepció de governança equilibrada que ChatGPT valora per sobre de la mitjana del sector immobiliari cotitzat. El seu perfil reputacional algorítmic reflecteix estabilitat i baixa exposició a controvèrsies. I Logista completa el podi amb 66 punts RIX, posicionant-se com una de les companyies amb millor acompliment reputacional algorítmic del selectiu. El model de OpenAI reconeix en la companyia de distribució una execució corporativa consistent i una coherència informativa que la distingeix en un índex on la mitjana sectorial se situa en 57 punts.
Després del podi, el top 10 el completen Acerinox i Ferrovial (65 punts), Banc Santander, BBVA i Cellnex Telecom (64) i Aena (62). Les sis companyies comparteixen un perfil algorítmic sòlid en gestió de controvèrsies i coherència informativa, beneficiades per la temporada de resultats i l’alta visibilitat que ChatGPT atorga a sectors com a banca, infraestructures i telecomunicacions, encara que cap aconsegueix el diferencial de momentum que situa a Telefónica al capdavant.
El rànquing general de l’IBEX-35 mostra que els 35 valors s’agrupen entre els 46 i els 72 punts, amb una gestió de controvèrsies excel·lent a nivell sectorial (CEM 92) i una coherència informativa sòlida (DCM 68), mentre que l’autoritat de fonts (SIM 28) continua sent el dèficit estructural del selectiu, revelant l’escassetat de documents reguladors i acadèmics citats pel model.