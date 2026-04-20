Passeig de Gràcia es consolida com la via comercial més demandada i actiu clau del luxe

El Passeig de Gràcia s’ha consolidat com un dels principals carrers comercials de Barcelona i com a referent del luxe internacional i nacional, en concentrar algunes de les firmes més reconegudes i una oferta que transcendeix la compra per integrar-se a l’entorn urbà. Els locals d’aquest carrer continuen cotitzant a l’alça i combinen activitat comercial, valor arquitectònic i experiència de marca, reforçant el paper com a baròmetre de tendències.
D’acord amb l”Informe Retail 2025′, elaborat per aRetail i Gesvalt, Passeig de Gràcia va tancar el 2025 com la via comercial més demandada de la ciutat i amb una ocupació del 98%. Una xifra que no només parla de demanda, sinó també d’un tipus de comerç que ha sabut evolucionar sense perdre identitat.
En els darrers anys, aquesta famosa via barcelonina ha consolidat la seva posició com a un dels enclavaments comercials més rellevants d’Europa. No només per la concentració de grans cases, sinó per la capacitat de mantenir-se desitjable en un moment en què el luxe es reinterpreta des de l’experiència, l’ofici i la permanència.
Part del magnetisme de Passeig de Gràcia resideix que cada obertura, cada reforma i cada ‘flagship’ s’interpreta com una mica més que una operació comercial. Louis Vuitton, Chanel, Loewe, Gucci, Dolce&Gabbana, Chopard o la firma d’alta joieria Rabat formen part d’aquest paisatge aspiracional que ha consolidat l’avinguda com a referència natural del luxe a Barcelona.
Aparadors concebuts com a espais arquitectònics, col·leccions que dialoguen amb la història del lloc i experiències que van més enllà de la compra immediata: les firmes troben en aquesta avinguda el context idoni per construir atmosfera, desig i continuïtat, segons coincideixen experts del retail i del sector immobiliari,
No és casual que la moda, l’alta joieria i la rellotgeria concentri el 75% dels espais de la via. Una dada que no només parla despecialització, sinó duna identitat consolidada: la dun eix on el producte es presenta sempre acompanyat descenografia, llenguatge visual i narrativa.
NOUS ESPAIS
La botiga ha deixat de ser només un punt de venda per convertir-se en una extensió física de l’univers de marca, en un lloc on l’arquitectura, l’hospitalitat i el criteri construeixen una experiència més pausada i memorable. En aquest context, algunes adreces adquireixen un significat especial.
Al costat de La Pedrera hi ha un dels edificis més emblemàtics de Passeig de Gràcia i que acull la boutique RABAT Casa Codina, un espai renovat recentment i ampliat, fins a superar els 1.500 metres quadrats distribuïts en dues plantes dedicades a l’alta joieria i la rellotgeria. Més enllà del valor arquitectònic, aquest tipus d’espais introdueix una nova manera d’entendre el luxe més centrada en l’experiència.
Passeig de Gràcia no només concentra algunes de les firmes més reconeixibles del panorama internacional i nacional, sinó que també reflecteix amb claredat cap a on evoluciona el luxe. En un moment en què el sector valora cada cop més la permanència, la singularitat i el sentit de les peces, categories com la joieria i la rellotgeria en reforcen el protagonisme.
Segons l’informe ‘The State of Fashion 2026’, la joieria creixerà un 4,1% anual entre el 2025 i el 2028, una taxa quatre vegades superior a la prevista per a la roba. En paral·lel, diferents estudis sectorials subratllen el dinamisme del consum premium a Espanya i la consolidació dels seus grans capitals com a enclavaments cada vegada més rellevants dins del mapa europeu del luxe, només per darrere de ciutats com París o Milà en determinats segments.