Les noves exigències reguladores acceleren la transformació sostenible del sector de l’edificació

La Càtedra TÜV SÜD-UPC d’Integració dels criteris ESG a l’estratègia de l’empresa ha celebrat la jornada ‘Edificació i el valor de l’actiu immobiliari’ a l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, amb la participació de Xavier Roca-Ramon, director general d’Indústria; Jordi Voltas, director de l’ESEIAAT de la UPC; i Josep Maria Arnau, CEO de TÜV SÜD Iberia.
El sector de l’edificació es troba en un moment clau de transformació a causa de la pressió regulatòria europea creixent i de la necessitat de reduir emissions i optimitzar costos. Els edificis ja no es conceben únicament com a infraestructures, sinó com a actius estratègics el valor dels quals depèn cada vegada més del seu exercici ambiental, operatiu i financer. Durant la jornada professionals del sector van analitzar els reptes i les oportunitats que definiran el futur de l’edificació, posant el focus en el paper de la sostenibilitat i l’impacte de les noves exigències europees previstes per a aquest any.
El primer bloc de la sessió es va centrar en la fase de disseny dels edificis, en què els experts van destacar estratègies com el disseny passiu, la simulació energètica i la certificació com a eines fonamentals per maximitzar el valor de l’actiu des de la seva concepció. Un altre dels eixos principals va ser la gestió de l’edifici en ús, on l’eficiència, la rehabilitació i l’anàlisi de dades es consoliden com a palanques clau per prendre decisions d’inversió. A més, la trobada va incloure la taula rodona, on TÜV SÜD, ICAEN i INCASÒL van debatre sobre la importància de la rehabilitació per mantenir la competitivitat dels edificis.
Inmaculada Ibáñez, Business Line Manager a TÜV SÜD, va assenyalar que “el disseny passiu i l’ús de materials sostenibles no només estalvien energia, sinó que també redueixen costos operatius i de substitució. Les simulacions en fase de disseny optimitzen recursos i minimitzen errors, cosa que permet una inversió més eficient. A més, la certificació sostenible ofereix valor al sector immobili”.
La jornada va finalitzar amb un bloc sobre la directiva CSRD, que obligarà les organitzacions a demostrar amb dades reals el valor i l’exercici dels seus actius immobiliaris, i amb una intervenció del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC), de la UPC, que va posar en valor el paper de la investigació aplicada i la innovació com a motors.
Miquel Casals Casanova, catedràtic d’Enginyeria de la Construcció i doctor en Enginyeria Industrial de la UPC, ha indicat que “com a investigadors del GRIC, modelitzem el futur a llarg termini per assegurar la resiliència dels edificis davant de desafiaments com el ‘Supernen’, la crisi hídrica i fins i tot alimenta”.
En definitiva, la jornada va animar project managers, promotors immobiliaris, arquitectes, enginyers, forquilles d’actius i empreses de rehabilitació a avançar cap a un model d’edificació més sostenible, basat en la integració de criteris ESG, l’ús intensiu de dades i la presa de decisions informades des de les fases inicials. En un entorn cada cop més regulat i exigent, els experts van coincidir que la capacitat d’anticipació i adaptació serà clau per garantir el valor i la competitivitat dels actius immobiliaris en el futur.