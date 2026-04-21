Indra inaugura un nou centre de fabricació de sistemes crítics de comunicació als Estats Units

Indra va inaugurar aquest dilluns el seu nou centre de fabricació a Kansas, els Estats Units, en el qual es generaran sistemes crítics de comunicació, navegació i vigilància i ocuparà més de 200 persones. Segons va detallar Indra aquest dilluns en un comunicat, la inauguració va tenir lloc aquest matí i a ella va assistir el senador de Kansas, Jerry Moran, i el conseller delegat de Indra, José Vicente dels Mossos.
Les noves instal·lacions, de 11.000 metres quadrats, suposen una inversió de 50 milions de dòlars (més de 42 milions i mig d’euros) per part de Indra. Dissenyades com un centre d’excel·lència de Indra, comptaran amb processos avançats de fabricació i proves electròniques automatitzades per a fabricar sistemes crítics de comunicació, navegació i vigilància. Aquesta ampliació crearà més de 200 nous llocs de treball en els pròxims tres anys, triplicant la plantilla local de Indra als Estats Units.
El conseller delegat va destacar la importància estratègica de les noves instal·lacions de Olathe durant la cerimònia. “Amb aquest projecte, avancem amb èxit en el nostre pla estratègic de creixement als Estats Units i fem un pas decisiu per a reforçar la posició de Indra en un mercat estatunidenc altament competitiu, on ja ens trobem entre les empreses més importants en solucions avançades per a la gestió del trànsit aeri civil i militar”, va destacar.
El senador de Kansas va valorar que “la decisió de Indra d’ampliar la seva presència a la regió de Kansas City suposa un gran assoliment” i apostar per l’ocupació de la regió. “El nostre estat compta amb una rica història en el sector de l’aviació, per la qual cosa resulta molt apropiat que les tecnologies crítiques que garanteixen la seguretat del nostre espai aeri es desenvolupin aquí mateix, a Kansas”, va afegir.
El nou espai complementa les instal·lacions de Indra, de 3.716 metres quadrats, situades en Overland Park, ciutat de Kansas, i proporciona la capacitat necessària per a complir el contracte multimilionari amb la FAA, l’Administració Federal d’Aviació, per a fabricar radars de vigilància del trànsit aeri d’última generació i modernitzar la seguretat del Sistema Nacional de l’Espai Aeri estatunidenc.
A més dels sistemes de radar terrestres, la planta de Olathe fabricarà més de 20.000 radis Indra Park Air per a la FAA i sistemes portàtils de navegació aèria tàctica per a la Força Aèria dels Estats Units.