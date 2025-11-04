El Riyadh Air Metropolitano serà ‘Local Event Supporter’ del Gran Premi d’Espanya durant els pròxims cinc anys

L’Atlètic de Madrid i Ifema Madrid han signat un acord perquè l’estadi matalasser es converteixi en ‘Local Event Supporter’ del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premi d’Espanya, que se celebrarà entre l’11 i el 13 de setembre de 2026. Com a col·laborador local de l’esdeveniment, el Riyadh Air Metropolitano jugarà un paper clau, albergant el concert principal i oferint diverses experiències per als aficionats.
L’acord de col·laboració amb Ifema Madrid, que s’estén per cinc anys, posiciona a l’estadi en el centre de l’acció, oferint hospitality, activacions i zones exclusives per als fans. El Riyadh Air Metropolitano servirà també com a base de trasllats al circuit urbà MADRING, que comptarà amb una zona d’hospitalitat prèmium per a socis i clients. Amb aquesta col·laboració, el Riyadh Air Metropolitano es reafirma com un referent d’entreteniment a Madrid, consolidant-se com un espai clau per a grans esdeveniments internacionals.
MADRING, el nou circuit semiurbà de 5,4 km, compta amb i 22 corbes dissenyades perquè els fans visquin l’emoció al màxim. Entre elles, La Monumental, cridada a convertir-se en la zona més icònica circuit: una corba de més de 550 metres, amb un peralt del 24%, que suposarà un autèntic desafiament per als pilots.
A més, destaca per la seva accessibilitat, connectivitat i sostenibilitat. Situat dins de la ciutat i a només cinc minuts de l’aeroport, compta amb una estació de metro en la seva entrada principal, a més d’estació de tren i múltiples línies d’autobusos urbans, per la qual cosa es preveu que almenys el 80% dels assistents arribin en transport públic, la qual cosa reduirà la petjada de carboni de la celebració. A més, l’esdeveniment comptarà amb una gestió eficient de recursos amb electricitat 100% renovable en zones principals del traçat i serà un Gran Premi accessible per a tothom.