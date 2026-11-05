La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), LaLiga i Liga F retran homenatge a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife mort recentment, durant la pròxima jornada, que es disputa des d’aquest divendres fins dilluns. Les tres institucions, juntament amb els clubs i els futbolistes, han acordat un conjunt d’accions perquè tot el futbol espanyol el recordi de manera unànime a cada estadi, sota el lema «Sempre en el nostre record».
A LaLiga EA Sports i LaLiga Hypermotion, els futbolistes titulars de tots dos equips sortiran al terreny de joc barrejats i vestint una samarreta especial amb el dorsal 9 i el lema «Sempre en el nostre record». Al costat dels àrbitres, formaran un semicercle abraçats al voltant del punt del camp on es va produir la jugada de dilluns passat i hi dipositaran una ofrena floral en memòria del jugador. A continuació, es guardarà un minut de silenci, durant el qual els videomarcadors i els suports dels estadis mostraran una imatge de Jesús de Miguel, seguit d’un aplaudiment dels jugadors i dels aficionats.
El record continuarà amb el partit ja en joc. En la primera interrupció a partir del minut 9, en referència al seu dorsal, l’àrbitre aturarà el partit i els videomarcadors projectaran un vídeo en homenatge al jugador. Després de l’aplaudiment dels futbolistes des de les seves posicions, es reprendrà el joc.
El minut de silenci i la interrupció al minut 9 també s’estendran a totes les competicions d’àmbit estatal organitzades per la RFEF i Liga F que es disputin durant aquests dies, perquè l’homenatge arribi a tots els nivells del futbol espanyol.
A més, dissabte 7 de novembre, a les 18.00 hores (hora canària, 19.00 hores a la península), el CD Tenerife celebrarà un solemne homenatge en record del jugador a l’Estadi Heliodoro Rodríguez López, obert a tota la seva afició. L’acte es podrà seguir en directe a través del canal LaLiga Hypermotion i del canal oficial de YouTube de LaLiga, a més dels canals de la RFEF.
Aquesta iniciativa, que s’ha traslladat als clubs i als jugadors i jugadores, vol ser un reconeixement i un sentit homenatge d’aquest esport a tots els estadis, com la millor manera d’honorar la memòria del jugador mort.
«Entenent i respectant les diferents sensibilitats expressades en aquests moments de dolor, la voluntat és que tota la família del futbol professional pugui recordar el jugador amb el respecte, la dignitat i el reconeixement que mereix», expliquen.
La RFEF, LaLiga i Liga F han reiterat el seu condol més sincer a la família i als éssers estimats de Jesús de Miguel, als seus companys i a tota la família del CD Tenerife, a qui acompanyen «en aquests moments difícils».
D’altra banda, queden ajornats tres partits de la jornada de LaLiga Hypermotion: CD Castellón – SD Eibar, Granada CF – CD Tenerife i FC Andorra – RCD Mallorca. Per la seva banda, Liga F Moeve ajornarà el partit entre el Costa Adeje Tenerife i el Deportivo Alavés. Les noves dates es comunicaran pròximament.