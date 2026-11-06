El futbol espanyol ha posat en marxa una onada de solidaritat amb la família de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife mort als 30 anys. Futbolistes, clubs i representants de diverses entitats esportives s’han sumat a iniciatives de recaptació de fons i homenatges per acompanyar els seus éssers estimats i ajudar la família.
Una de les primeres iniciatives va sorgir del davanter de l’Hércules CF Fran Sol, exjugador del CD Tenerife, que, tot i no haver conegut personalment Jesús de Miguel, va decidir impulsar una campanya de finançament col·lectiu a través de GoFundMe per ajudar econòmicament la seva dona, la seva filla i els seus pares. La iniciativa, que va començar amb un objectiu de 5.000 euros, acaba de superar els 98.000 euros gràcies a una mobilització en què també han participat diversos futbolistes coneguts, com Pedro Porro, Marc Bartra, Álvaro Morata, Álex Baena, Carles Aleñá, Álvaro Fidalgo i Peter Federico, entre molts altres. Destaca especialment l’aportació de Christian Septien, president del Cádiz CF, que ha donat a títol personal 15.000 euros a la campanya.
Els clubs de LALIGA HYPERMOTION també han començat a mobilitzar-se per oferir ajuda directa a la família. El Burgos CF ha anunciat que destinarà íntegrament la recaptació de taquilla del partit que disputarà contra el CD Tenerife a El Plantío, previst per al cap de setmana del 20 i 21 de març de 2027. En aquesta mateixa línia, la UD Almería, per iniciativa del seu president, Mohammed Al Khereiji, donarà la totalitat dels ingressos per la venda d’entrades del seu partit com a local contra el CD Tenerife, corresponent a la jornada 34 de LALIGA HYPERMOTION. El club andalús també ha convidat els familiars del jugador a presenciar el partit, sempre que les seves circumstàncies personals els ho permetin.
HOMENATGES
A més de les iniciatives econòmiques, diversos clubs han preparat gestos de record de cara a la pròxima jornada. La UD Las Palmas disputarà el partit de diumenge contra el CD Eldense amb la seva tercera equipació, de colors blanc i blau, en homenatge al CD Tenerife. Per la seva banda, l’equip alacantí vestirà de negre com a mostra de dol, en un partit en què tots dos equips recordaran el futbolista.
Aquests gestos se sumen a l’homenatge conjunt organitzat per LALIGA, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i Liga F durant els partits del 6 al 9 de novembre. Els jugadors de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION saltaran al terreny de joc amb samarretes amb el dorsal 9 i el lema «Sempre en el nostre record», mentre que els partits inclouran un minut de silenci i una interrupció a partir del minut 9 per recordar el davanter.
A més, el CD Tenerife celebrarà aquest dissabte 7 de novembre un acte d’homenatge obert a la seva afició a l’estadi Heliodoro Rodríguez López, al qual assistirà una representació institucional i esportiva de la UD Las Palmas, encapçalada pel seu president, Miguel Ángel Ramírez. L’acte es podrà seguir en directe a través del canal LALIGA HYPERMOTION i del canal oficial de YouTube de LALIGA, a més dels canals de la RFEF.
Les diverses iniciatives reflecteixen la resposta col·lectiva del futbol espanyol davant la mort de Jesús de Miguel, amb accions que van més enllà dels homenatges esportius i que busquen oferir suport econòmic i emocional a la seva família, especialment pensant en el futur de la seva dona i la seva filla.