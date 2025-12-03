Corsonic desenvolupa el primer “Índex Acústic”, una IA que escolta al cor

La startup espanyola Corsonic ha creat un sistema d’Intel·ligència Artificial capaç d’analitzar en temps real les imatges d’ultrasò del cor i generar un nou paràmetre clínic, denominat Índex Acústic, que permet detectar malaltia cardíaca amb alta precisió.
L’indicador ofereix un valor entre 0 i 1 —com més alt, major probabilitat de patologia— i es calcula automàticament durant l’ecocardiografia sense interrompre el treball clínic. Segons la companyia, actua com a verificador per a cardiòlegs experts i com a assistent diagnòstic en urgències, atenció primària o UCI, contribuint a prioritzar pacients i reduir proves innecessàries.
La tecnologia es basa en un model matemàtic procedent de l’enginyeria aeroespacial capaç d’interpretar patrons espaciotemporals del moviment cardíac. A partir d’aquesta informació, una xarxa neuronal entrenada amb més de 22.000 imatges i 1.300 pacients distingeix cors sans de malalts. Els estudis interns mostren un *AUC de 0,816, una sensibilitat del 96% i un valor predictiu negatiu del 94%.
El sistema funciona en el núvol sota un model SaaS, la qual cosa facilita la seva integració en hospitals o equips portàtils d’ecografia. A més del seu valor diagnòstic, Corsonic assegura que l’Índex Acústic podria ajudar a detectar mal miocàrdic precoç i aplicar-se en àmbits com la *cardiotoxicidad per quimioteràpia o les miocardiopaties infiltratives.
*Corsonic ja col·labora amb diversos hospitals espanyols i busca socis tecnològics i financers per a validar l’eina en cohorts internacionals. La companyia destaca l’impacte social del model, que podria millorar l’eficiència clínica, reduir llistes d’espera i democratitzar l’accés a diagnòstics avançats en països amb menys recursos.
“Hem ensenyat al sistema a reconèixer el cor amb la sensibilitat d’un metge i la precisió d’un algorisme”, afirma el director mèdic de l’empresa, Dr. Matías Pérez-*Paredes. La signatura preveu que, amb més dades i entrenament, l’Índex Acústic pugui oferir informació pronòstica i classificar patologies específiques.