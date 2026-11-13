AP institute ha celebrat al Campus Princesa de la Universitat Nebrija la jornada «Joves davant el 29-N», una trobada que ha reunit joves del PP, el PSOE, VOX i Frente Amplio, juntament amb representants d’associacions juvenils, per debatre sobre els principals reptes de la seva generació i la seva participació en la vida pública.
El debat electoral ha comptat amb la participació d’Ignacio Dancausa, pel PP; Alessandra Del Mónaco, pel PSOE; Javier Pérez Gallardo, per VOX, i Diego Segovia, per Frente Amplio. L’educació, l’accés a l’habitatge i l’ocupació han vertebrat una conversa orientada a conèixer i contrastar les propostes de les quatre formacions de cara a les eleccions del 29 de novembre. La jornada també ha situat al centre el paper de les associacions juvenils com a espais de participació, mobilització i interlocució amb les institucions.
Sota el títol «Associacionisme juvenil: la joventut pren la paraula», la primera taula ha reunit Sara Villodre, del Consell de la Joventut d’Espanya; Santiago Slullitel, d’Equipo Europa; Víctor López, de Dynamis; Elsa Arnaiz, de Talento para el Futuro, i Eduardo Peláez, de Libertad sin Ira. Aquest espai ha abordat la capacitat del teixit associatiu per mobilitzar els joves i influir en les decisions públiques.
Les entitats participants han pogut formular les seves principals reivindicacions, que s’han traslladat al debat posterior amb els representants polítics, connectant així les demandes de les associacions amb les propostes dels partits. La inauguració institucional ha anat a càrrec de María Curtichs i Joan Navarro, d’AP institute, que han reconegut la tasca de l’associacionisme juvenil i estudiantil.
A més de les organitzacions presents a la primera taula, la convocatòria ha donat espai a entitats com Club Debate UCM, Club Debate URJC, INDESEC, Voces Libres, Juris España, Ágora, Eurodefense, Demos, Alianza Valenciana i SPPN, entre d’altres. Amb aquesta iniciativa, AP institute reforça el seu compromís amb la creació d’espais de trobada entre institucions, organitzacions i ciutadania, i amb una formació en afers públics vinculada als debats polítics i socials.