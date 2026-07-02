Al día siguiente de que el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y después de que otras voces del partido se hayan opuesto al frente amplio de Gabriel Rufián, que no cuenta con el apoyo de la dirección del partido encabezada por Oriol Junqueras, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha insistido este jueves en la necesidad de impulsar una opción de izquierda diferente a la de Sumar y liderada por fuerzas soberanistas. Así, ha desafiado a su formación a decidir en las primarias si se apuesta por su frente de izquierdas. En caso contrario, ha augurado que «la izquierda se va al carajo durante años».

Rufián ha planteado la idea en dos apuntes publicados en la red social X, donde ha sostenido que, al margen de lo que se opine de Sumar –»y de la innegable operación mediática que hubo detrás»–, solo hay «una cosa clara: O somos capaces de crear otro espacio que se pueda votar en su lugar o la izquierda se va al carajo durante años». En este punto, Rufián ha querido dejar claro que este espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas con un programa común basado en la vivienda, las condiciones de vida y el derecho de autodeterminación, como ejes fundamentales.

Asimismo, el líder de los republicanos en Madrid –sin hacer referencia al partido de Junqueras en ningún momento– defiende que quien crea que su bandera, «y su buen resultado electoral particular», lo protegerá «o es un inconsciente o es un negligente». En concreto, plantea que en este espacio que promulga debe haber «confluencias de colaboración mutua provincia a provincia, con generosidad y con la calculadora en la mano». «Y donde no haya acuerdo, primarias», ha añadido.

Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás) solo hay una cosa clara.



O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años.



Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 2, 2026

Rufián abre la puerta a «enmendar» su propuesta

Aun así, Gabriel Rufián ha remarcado que esto solo es una propuesta, y, como tal, existe la posibilidad de «criticarla y enmendarla», pero ha insistido en que la «ridiculización» y el «no por el no» no solo es «absurdo», sino «infantil», singularmente viniendo de espacios, medios, programas, tertulias y periodistas que, según él, serán literalmente cerrados y cancelados por un gobierno de PP y Vox». «Si una propuesta es imposible para los partidos, pero evidente para la gente… ¿Quién se equivoca?», ha preguntado.

Rufián va dando forma a las «condiciones» a ERC para volver a presentarse

Rufián ha hecho público este posicionamiento después de que en un acto celebrado semanas atrás en Madrid advirtiera a la dirección de ERC que no se volvería a presentar como candidato de los republicanos “si no se cumplen unas condiciones”. Unas condiciones que comenzó a concretar en el acto que celebró con Mònica Oltra en el Parque de la Cabecera de Valencia. Allí, el líder republicano en Madrid dijo que quería «liderar en Cataluña un frente de izquierdas –con ERC como fuerza motriz– que sea capaz de pasar por encima de las derechas», pero también dejó claro que si los partidos no eran capaces de llegar a acuerdos la solución era «primarias y todos a apoyar a las personas más válidas».