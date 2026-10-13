Joel Díaz nunca ha sido de callarse mucho, pero ha sorprendido igualmente oírlo hablar de su vida íntima como lo ha hecho ahora. El humorista ha concedido una entrevista en la que ha compartido anécdotas sexuales, incluso, así que sus fans más curiosos se llevarán una alegría. ¿Por ejemplo? El incidente sexual que lo dejó sin palabras. Joel ha explicado que había quedado con una chica y, en su encuentro, ella soltó una petición que lo dejó muy sorprendido: «Me pidió, de manera muy exigente, que la insultara. Y me agobié mucho porque no me salía hacerlo«. Después de pensarlo mucho, acabó llamándola «idiota», pero ella empezó a reír porque, evidentemente, se refería a alguna palabra mucho más fuerte: «Me sentí como un idiota«.

En otro momento de la entrevista en Radiofònics, un Joel Díaz sin filtro ha sacado a la luz que se iría a la cama con Beyoncé o que un problema en la cama le generó un trauma: «Yo soy muy malo y, lo digo porque creo que son muchos hombres que no lo son, pero soy muy malo a la hora de sugerirme para follar si no tengo ganas. Hay momentos en que no me apetece y me cuesta mucho romper ese momento y animarme». Esto, a veces, confiesa que ha acabado provocando «cierta frustración» en sus parejas porque le dicen que la mayoría de hombres con los que se han encontrado eran «muy fáciles de activar» que él: «Creo que no estáis tan acostumbradas a que no tengamos ganas».

Ha hecho gracia que hablara, abiertamente, de sus miserias sexuales. Cuando era mucho más joven, trabajó en un restaurante de Menorca durante un verano para ganar dinero. Hacía doble turno seis días a la semana, así que estaba agotado… y esto le generó problemas también en la vida sentimental: «Conocí a una chica de Segovia muy, muy guapa, una chica impresionantemente guapa. Yo le gusté y salimos de fiesta, todo fue muy bien y llegamos a casa a las cinco de la mañana. Ella fue al baño y, cuando salió, yo estaba profundamente dormido». A la chica no le hizo gracia y habría salido enfadada: «Ya me he dado cuenta de que no te intereso«. De nada sirvió que él se justificara diciendo que estaba cansado: «Ahí terminó la cosa».

El día que Joel Díaz reprendió a una conductora de 70 años

En otros temas, ha hecho gracia que Joel Díaz haya confesado que es un conductor «colérico, vengativo y rencoroso». De hecho, ha llegado a «perseguir» conductores que le han fastidiado «unos cuantos kilómetros» hasta que ha podido ponerse a su lado y golpear la ventana para quejarse. ¿Una de estas situaciones? Cuando condujo detrás del coche de una conductora que, en una de las rondas, se incorporó al carril sin el intermitente y lo hizo caer al suelo: «Mi reacción fue perseguir el vehículo durante tres salidas de la ronda. Cuando finalmente conseguí llegar, en el semáforo no me encontré al conductor que me había imaginado, sino a una señora de 70 años asustada«.

Es habitual que el humorista pierda los papeles, él mismo lo ha confesado, un temperamento que ha demostrado muchas veces en Twitter. Allí, reconoce que acaba «perdiendo el tiempo» más de una vez: «En Twitter ya no vas a convencer a nadie, todo el mundo está en su trinchera. Ahora estamos en un momento que da un poco de miedo».

Joel Díaz da detalles de la vida privada en una entrevista | Radiofònics

¿Por qué llamaban a Joel Díaz por el nombre de Carlos?

Otra de sus anécdotas más insólitas se remonta a hace casi 28 años, cuando Joel Díaz trabajaba en un almacén de alfombras. En aquella época, dice que «fumaba muchos porros» y eso provocó una situación surrealista con consecuencias. Le tocaba el turno de las seis de la mañana y, ese día, llegó «muy colocado». Cuando el encargado le dijo que se llamaba Carlos, él estaba tan preocupado por disimular su estado que el cerebro le jugó una mala pasada: «Respondí que me llamaba Carlos y estuve unos cuantos días respondiendo a ese nombre porque me parecía mejor eso que confesar a mi jefe que me había equivocado con mi nombre».