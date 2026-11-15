Una inmensa mayoría de la población en Cataluña, concretamente el 87%, está de acuerdo o muy de acuerdo en que se hable catalán siempre que sea posible con el objetivo de incentivar que la gente lo aprenda. Es decir, casi 9 de cada 10 catalanes están a favor de mantener el catalán. Así se desprende de la segunda encuesta Ómnibus de la Generalitat que ha publicado este viernes el Centro de Estudios de Opinión (CEO). El sondeo pone de manifiesto un consenso social muy amplio en torno a esta estrategia lingüística.

De las 1.741 personas encuestadas entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2026, un 54% afirma estar «muy de acuerdo» y un 33% se muestra «de acuerdo». Por el contrario, solo un 12% expresa rechazo a esta premisa, repartido entre un 9% que está «en desacuerdo» y un 3% que se declara «muy en desacuerdo», mientras que un 1% no contesta.

A pesar de esta predisposición favorable a la extensión del uso del catalán, los datos del CEO constatan que una parte significativa de la ciudadanía se encuentra con obstáculos para usar su idioma en situaciones cotidianas. Preguntados sobre si consideran que pueden utilizar su lengua siempre que quieren, cerca de 3 de cada 10 encuestados responden negativamente en sectores clave.

Un cartel de Plataforma per la Llengua en la manifestación por el catalán en Barcelona / ACN

Obstáculos en la sanidad, el comercio y la restauración

El ámbito de los bares y restaurantes es donde se detecta una percepción más elevada de limitación lingüística, ya que un 29% asegura que no puede usar siempre su idioma, frente a un 67% que afirma que sí puede y un 4% que no lo sabe. La situación es casi idéntica en el sector comercial, donde el 28% de los participantes denuncia que no puede expresarse en su idioma siempre que lo desea, mientras que el 68% sí que puede hacerlo y un 4% opta por no pronunciarse. En cuanto al ámbito sanitario, el porcentaje de personas que aseguran no poder utilizar siempre su idioma se sitúa en el 26%, frente al 70% que responde afirmativamente y un 4% que no lo sabe.

Predisposición para el voluntariado lingüístico y nivel de conocimiento

Por otro lado, la encuesta también mide el grado de implicación activa de la ciudadanía en el aprendizaje del idioma. Casi la mitad de los encuestados, un 49%, afirma que estaría dispuesto a dedicar 10 horas a lo largo de un trimestre para ayudar a practicar el catalán a personas que lo están aprendiendo. En cambio, un 48% descarta asumir este compromiso y el 3% restante no contesta la pregunta.

Esta radiografía sociolingüística se completa con la autopercepción sobre el dominio del idioma, que obtiene una nota media de 7,1 sobre 10 entre el conjunto de la población. Según la encuesta, el 71% de los ciudadanos considera que sabe hablar catalán con un nivel notable o excelente: un 55% se puntúa entre el 8 y el 10 y un 16% se sitúa entre el 6 y el 7. En el otro lado de la balanza, un 9% de los encuestados se otorga un aprobado justo con un 5. Finalmente, el 19% reconoce tener un dominio insuficiente del idioma hablado, sumando el 10% que se califica con un 3 o un 4 y el 9% que se mueve entre el 0 y el 2.