Helena Solà: «Junqueras es el emperador que va desnudo y nadie es capaz de señalarlo»

La excandidata a la presidencia de Esquerra Republicana por Foc Nou en el pasado proceso congresual del partido, Helena Solà, anunció el domingo que rompía el carnet de militante de la formación en la que ha militado los últimos 21 años. De esta «ruptura amorosa» tras dos décadas habla en esta entrevista con El Món. Asegura que era una decisión que estuvo a punto de hacer efectiva la Diada de 2024, después de que ERC invistiera a Salvador Illa, pero que pospuso para intentar aprovechar el proceso congresual del partido para un cambio interno. Junqueras ganó en segunda vuelta aquel congreso y volvió a ser elegido presidente de ERC. El año y tres meses que han pasado desde entonces han servido a Solà para certificar que el rumbo que ha tomado el partido es divergente con lo que ella piensa que debería ser. Tiene la sensación de que ERC es un partido «sin rumbo, a la deriva y sin unos objetivos claros que van en función de lo que va pasando», y pone de ejemplo la gestión que está haciendo el partido de la alianza de las izquierdas planteada por Gabriel Rufián. Además, cree que la formación vive «sumisa» al PSC y que el liderazgo de Junqueras es «caducado». Aun así, tiene la sensación de que el problema de Esquerra es «estructural, muy de fondo». «No es la persona. La persona se marchará, pero el problema persistirá», concluye.

Ha definido su salida del partido como una decisión por “coherencia política y dignidad personal”. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión definitivo?

Bueno, ha sido un cúmulo de circunstancias. De hecho, yo ya me planteo dejar Esquerra en septiembre de 2024 después de la investidura de Salvador Illa, porque consideraba que no hubo debate en ERC porque solo hubo la defensa del ‘sí’. La defensa del ‘no’ era de personas que públicamente decidimos explicar cuáles eran los motivos para votar en contra. Pero el partido como organización solo recorrió el territorio para explicar las bondades de este acuerdo con el PSC. Nosotros, además, denunciamos también en su momento que esto no era un acuerdo de investidura, sino que era un acuerdo de legislatura, y es lo que estamos viendo. No es un pacto que las dos partes cumplen a la vez, sino que tú cumples dando el voto. Después puede haber cumplimiento de la otra parte o no. Por lo tanto, aquí hay un momento en que me planteo dejar mi partido.

Pero lo repiensa y decide participar en el proceso congresual para elegir una nueva dirección.

Exacto. De hecho, me convocaron a una reunión en casa de Alfred Bosch, donde había otras personas que públicamente nos habíamos manifestado en contra de la investidura. Allí expliqué que aún no había roto el carnet porque lo quería hacer para la Diada de 2024, porque me parece un día simbólico para tramitar la baja. Entonces, me pidieron que no lo hiciera para intentar revertir la situación del partido. Como había un proceso congresual, algunas de las personas que estábamos en la reunión y otras iniciamos este intento de cambio a través de Foc Nou. Por eso no me di de baja en ese momento, pero yo ya había tenido este…

¿Impulso?

No lo definiría como impulso porque es impulso es cuando uno toma una decisión de forma no meditada, y más desde el estómago o desde la emoción. Si no me he dado de baja antes ha sido por un tema más emocional que no racional, porque de forma racional ya estaba viendo que hay muchas diferencias y que ya no me sentía identificada con Esquerra. Cuando nosotros definimos quiénes somos, a mí Esquerra Republicana me definía. Igual que me defino como maestra, como estudiante de psicología, como cerdanyolense… Para mí ERC no era un partido político y punto, sino que formaba parte de mi identidad, pero ves que esto te está chirriando mucho. Y llega un punto que, de forma racional, estás viendo que hay un camino divergente entre lo que yo pienso y el camino que ha tomado Esquerra, que no sé exactamente cuál es porque no sé si ni siquiera las personas que están al frente del partido lo tienen claro.

¿Qué camino ha tomado ERC?

A mí me gustaría saber si tienen claras las ideas y si saben hacia dónde van, porque yo tengo la sensación de que no. Tengo la sensación de que es un partido sin rumbo, a la deriva y sin unos objetivos claros que van en función de lo que va pasando. Y no puedes ir así en un partido. Tienes que tener claro cuál es tu hoja de ruta y cuáles son tus objetivos.

¿Este distanciamiento del partido es la investidura o el punto definitivo ha sido el año y tres meses de la nueva dirección?

Hay un punto de inflexión clarísimo con la investidura de Salvador Illa, pero no únicamente por la investidura, sino por el proceso que el partido hizo para convencer a la militancia del voto a favor. Pero el primer punto de inflexión es el escándalo de los carteles Maragall y los ataques con falsa bandera, y comienzan a salir trapos sucios por todas partes. Aquí yo no me siento identificada con lo que está haciendo el partido ni con lo que está pasando porque creo que debemos ser ejemplares. Recuerdo que cuando era consejera nacional alguien me decía que esto también lo hacen los otros partidos, pero a mí lo que hagan los otros me da igual, porque nuestros ideales los debemos ejercer y practicar.

Helena Solà, política y maestra. Cerdanyola 03.03.2026 | Mireia Comas

¿Y ha intentado revertir esta situación antes de romper el carnet?

La militancia no es obligatoria. Yo milito en ERC porque quiero y dejo de militar porque dejo de quererlo. Pero me voy con la conciencia muy tranquila porque sí que lo he intentado todo. En el momento que me pongo al frente de la candidatura de Foc Nou, dejo la comodidad del sofá para hacer lo que creía que debía hacer, que era luchar por mis ideas, consciente de que este intento podía no funcionar. Después del congreso hay muchas personas que dicen que el sector crítico es muy necesario y no puede dejar el partido porque la balanza se acabará decantando hacia la dirección. Y es cierto, pero ha habido una fuga constante de bajas a lo largo de este tiempo. He conocido personas que me han transmitido que se daban de baja porque no podían más. Y, a mí, lo que me ha hecho llegar a este punto es que te vas enterando de cuestiones importantes por los medios a pesar de que Esquerra Republicana es un partido asambleario.

¿Cómo cuál?

Por ejemplo, la propuesta de Gabriel Rufián. Es probable que su idea sea incluso buena, no lo niego, pero no son las maneras de proceder en un partido asambleario. Desde la dirección tampoco se dice nada y, por tanto, no sabes bien si apoyan o no lo que plantea Gabriel Rufián. Sale Esther Capella a rechazar la propuesta, pero ella no es una voz autorizada. El partido tiene unos canales y unos protocolos y, además, planteas una propuesta de este tipo y no hay consecuencias. Debemos ser un poco serios, y creo que rigor y Esquerra Republicana no pueden ir juntos en una frase. A mí es una cosa que me duele mucho. Todo el tiempo que yo he sido concejala he intentado actuar siempre con el máximo rigor posible y ser seria. Es una falta de respeto para la militancia cómo se ha actuado con este tema. Incluso puede ser que la idea de Rufián sea buena, no estoy cuestionando el fondo.

¿Está cuestionando cómo se ha actuado?

O cómo no se ha gestionado, porque tengo la sensación de que no se ha gestionado. Sale Gabriel Rufián planteando una alianza de las izquierdas y aquí no pasa nada. ¿Dónde están los canales, los procedimientos?

¿Esto forma parte de la deriva de la que habla?

Sí, pero son diversos factores. También está el tema de los presupuestos. Illa va por faena con los Comunes y presenta presupuestos sin haberse sentado a negociar con Esquerra Republicana. Yo, como Esquerra Republicana, entiendo que si no se sientan a negociar los presupuestos es que no contarán con mi voto. Para mí eso es de sentido común, pero parece que no. No se sientan a negociar los presupuestos contigo, pero cuentan con tu voto. No lo entiendo.

¿Cree que el Gobierno tiene el voto de ERC asegurado?

No lo sé. No tengo ni idea. A mí me da igual lo que hagan con los presupuestos. Es decir, la decisión que anuncié el día 1 de marzo no es solo por los presupuestos. Es a partir de una serie de hechos. Un día sales advirtiendo a Illa que no se atreva a presentar los presupuestos y cuando se atreve a hacerlo, cambias el mensaje. Ahora presentan una enmienda a la totalidad, pero el viernes parecía que se tragaban el sapo. La comunicación la están llevando fatal y la llevan fatal porque la casa no está ordenada. Comunicas el caos interno que tienes y que, además, quizás vale más la pena estar callado, poner orden y entonces comunicar.

¿Dice que es un problema de estrategia, pero también de liderazgo?

Claro, también. El liderazgo de Junqueras es un liderazgo absolutamente caducado y se ha visto este año y tres meses. Ha tenido una oportunidad para demostrar a dónde quiere llevar el partido y todas aquellas buenas palabras que dijo en el proceso congresual. Lo de recoser.

Helena Solà, política y maestra. Cerdanyola 03.03.2026 | Mireia Comas

¿Se ha intentado recoser?

Cree que no. Si no, que me expliquen cómo de qué manera se ha intentado recoser el partido.

¿Y por qué Foc Nou rechazó constituirse como corriente interna?

Porque se puede ser una corriente interna sin ser una corriente interna tal como marca el partido. Y cuando se presenta la Àgora Republicana como corriente interna… Cuando son ellos mismos. Lo encuentro lamentable. No es una buena idea constituirse como corriente interna porque, al final, estás bajo el paraguas de esta misma estructura. Sí que debe haber una corriente crítica, pero que no sea una de las corrientes internas del partido, porque creo que es seguir el juego a la estructura actual.

¿ERC ha dejado de lado el proyecto independentista por un proyecto autonomista?

Es que yo no sé qué proyecto tiene ahora mismo Esquerra. Es grave que una militante no sepa hacia dónde va, cuáles son sus objetivos, qué plan de trabajo hay, qué calendario tiene y de qué manera quiere alcanzar esos objetivos. Un partido político debe hablar del futuro de un país y de la calidad de vida de las personas que viven en él. No sé hacia dónde va Esquerra Republicana, qué es lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Pero es evidente que han aparcado, no sé dónde, el independentismo y han decidido que ahora no es importante. Creo que todo esto no es aceptable. Cuando uno está liderando un proyecto, debe saber explicarlo y ser transparente con los militantes del partido, pero también con los simpatizantes y la gente que te ha votado en algún momento y que te puede volver a votar. No sé cuál es el problema, pero es evidente que desconocemos el proyecto de Esquerra Republicana. Si existe, no lo conocemos.

¿Es un proyecto presidencialista centrado en la figura de Junqueras?

Cree que no. Tengo la sensación de que el problema de Esquerra es más estructural, muy de fondo. No es la persona. La persona se marchará, pero el problema persistirá.

Cuando dice que “ERC no debe nada al PSC”, ¿qué está insinuando exactamente? ¿Cree que debe algo?

No, que sepamos. Si debemos algo que nos lo expliquen también, porque me gustaría saberlo. Tengo la sensación de que Esquerra Republicana vive sumisa al PSC. No hay una relación de igualdad entre dos partidos políticos y, en cualquier caso, quien debería estar en deuda es el PSC con Esquerra Republicana, porque Illa es presidente gracias a los votos de Esquerra. Este señor está en deuda con Esquerra y no lo parece. Parece más bien al revés, y creo que aquí hay cosas que no sabemos o que nos estamos perdiendo. En cualquier caso, no tiene sentido lo que está pasando.

Usted ha hecho referencia a cuestiones de democracia interna. ¿Hay falta de calidad democrática en ERC?

El asambleísmo no es votar algo cada equis años cuando se están tomando decisiones de forma continua. Obviamente, no podemos estar pidiendo a la militancia que vote cada día y en todas las cuestiones, pero, si somos asamblearios, propuestas como la de Gabriel Rufián o los presupuestos se deberían votar en asamblea.

Helena Solà, política y maestra. Cerdanyola 03.03.2026 | Mireia Comas

¿Los presupuestos, si se llega a un acuerdo, se deberían someter a la votación de la militancia?

Cree que sí. Si hubiera presidido Esquerra Republicana lo habría sometido a votación de la militancia. ¿Somos asamblearios porque votamos en asamblea una vez cada cuatro años? ¿Eso es asambleísmo? No. El asambleísmo real se practica, no se predica. Aquí hay una falta también grave de democracia interna.

¿Hay miedo a discrepar dentro del partido?

Sí. Una muestra evidente de eso son los avales y los votos que tuvo Foc Nou. Nosotros ya sabíamos que tendríamos más votos que avales. Hubo gente que nos trasladó que habían ido a su sección local con las papeletas para hacer el aval y se sintieron coaccionados o cohibidos. O directamente gente que recibió llamadas. Dos alcaldes que me contaron que les pidieron el aval si querían continuar en el cargo. Eso pasó en Esquerra Republicana. Son prácticas que no deberían haber pasado en ERC. Sabíamos que el sector junquerista sacaría muchos más avales y que probablemente ganaría el congreso, pero no hace falta recurrir a según qué maneras para conseguir avales y votos.

¿Quiere decir que se ha condicionado trabajos o cargos de partido a un determinado apoyo?

Claro. Actualmente, la gente que está colocada en Esquerra no son los mejores. No ha habido un proceso transparente, ni se cuenta con la gente más preparada. Hay personas muy potentes dentro de Esquerra Republicana, y pueden ser de Foc Nou, de NEN o del sector junquerista, pero no tenemos a los mejores al frente.

¿Junqueras se ha atrincherado?

No es lo mismo salir con un 90%, como había pasado anteriormente, a no tener el 50% del apoyo de la militancia de tu partido político. Eso significa que tienes la silla coja. Tenía la oportunidad de sumar, de ser más, de crecer y de mostrar otra cara, pero no. Se ha encerrado y ha diferenciado a los que están a su favor y en contra suya. Eso es un error y, de hecho, es una muestra también de un mal liderazgo. Un buen líder lo que hace es sumar y lo que hace es convencer a la gente que no está convencida. Un buen líder lo habría hecho muy diferente y ahora, seguramente, estaríamos hablando de otra cosa. Había la oportunidad de recoser el partido y no se ha hecho. Al contrario.

¿Pero él se comprometió?

No. Y recuerdo las palabras de Junqueras en Olesa de Montserrat cuando hablaba, refiriéndose al sector de Nova Esquerra Nacional, de enviarlos a pagar cuotas de autónomos. Si tú exiges algo a otro, debes comenzar exigiéndotelo a ti mismo. No puedes exigir algo que después tú no harás. No es solo incoherente, sino que es hipócrita. De hecho, los hechos están contradiciendo sus palabras. ¿Cuántos años hace que viven de la política la gente de la cual se ha rodeado? Un cargo público se debe renovar. Esto no puede ser algo eterno. Al final, es prácticamente una carrera de funcionarios dentro del partido, pero que no va por méritos. Es un trabajo perpetuo, pero sin ser los mejores. Depende de ser de la cuerda de uno u otro, y así no se puede trabajar. Uno debe rodearse de personas potentes, con experiencia y capacitadas, independientemente de que sean críticos o aunque no piensen exactamente como tú.

¿La crítica enriquece?

Absolutamente. Es un poco como el cuento del emperador, que va desnudo, pero nadie se lo dice. Y yo tengo la sensación de que Junqueras es el emperador que va desnudo y nadie es capaz de señalarlo.

Helena Solà, política y maestra. Cerdanyola 03.03.2026 | Mireia Comas

¿El independentismo está en retroceso o está en fase de definición?

¿Puede ser las dos cosas a la vez? Yo creo que está en retroceso y que nos tenemos que volver a definir porque lo que era válido hace casi diez años no sirve ahora. Y toda aquella gente ilusionada, toda aquella ilusión compartida, ahora está muy quemada y costará devolver la ilusión. Aquí creo que en Esquerra Republicana somos culpables en parte, pero no los únicos. Nosotros somos corresponsables de lo que ha pasado con el movimiento independentista, pero cuando digo que somos corresponsables significa que hay más responsables. Los otros partidos independentistas, Junts per Catalunya y la CUP, el papel de la ANC, Òmnium… Todo esto se ha ido también desvirtuando y la gente está muy, muy cansada, triste y dolida. Al final, un poco entre todos hemos ido restando. Aun así, no creo que la gente que era independentista hace diez años haya dejado de ser independentista, pero prefiere hacer un voto de castigo.

Gabriel Fernández dio el paso antes que usted. ¿Ha hablado con él?

Sí, y me dijo que se sentía muy identificado. Estamos en contacto la gente de Foc Nou, y con gente que se ha dado de baja y que nunca ha estado en Foc Nou, o gente de Nova Esquerra Nacional y también con junqueristas. He hecho muchos amigos a lo largo de los 21 años de militancia en el partido, y me ha sorprendido que personas que apoyaron a Junqueras, o que eran cercanas a él, se hayan sentido identificadas con lo que había escrito. Por eso creo que el partido en este último año y pico ha ido aún peor.

¿Se plantea impulsar algún nuevo espacio o formar parte de algún otro?

No. Ahora mismo me siento huérfana. En cierta manera comparo dejar Esquerra Republicana con una ruptura amorosa. Hay gente que todavía tiene ganas de luchar, y yo la admiro, pero yo tengo ganas de luchar desde fuera, pero no desde dentro porque tenía la sensación de estarme dando cabezazos contra una pared.

¿Podría volver algún día a ERC?

Me encantaría. Ojalá Esquerra hiciera un giro. Desde que di el paso y lo hice público, me han escrito muchísimas personas que hace años que se dieron de baja, y votantes y exvotantes. Pero también me han escrito personas que están dentro del partido y que se sienten exactamente igual que yo, pero que quieren aguantar porque es su partido y porque quizás cambiando las personas el partido se endereza.

¿Cambiando a Junqueras se soluciona el problema?

No. Habría que cambiar a Junqueras y a algunos más. El problema no es una persona que está al frente y, seguramente, en la segunda línea del partido encontraríamos la raíz del problema.