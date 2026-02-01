El Govern minimiza el uso del castellano por parte de consejeros

El Govern ha minimizado el uso del castellano por parte de consejeros, y ha dicho que el encuentro de las consejeras de Derechos Sociales e Inclusión y de Universidades e Investigación, Mònica Martínez Bravo y Núria Montserrat, con estudiantes universitarios gitanos o la intervención de un alto cargo de la Generalitat en un acto empresarial, entre otros, son «situaciones puntuales». Así lo ha trasladado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso El Món, en la que insta a Junts per Catalunya a evaluar la política lingüística del ejecutivo de Salvador Illa a «partir del conjunto de actuaciones realizadas, más que no a partir de situaciones puntuales que escapan de la norma». El Govern, defiende Vila, tiene la política lingüística «dentro de sus ejes transversales de trabajo, y actúa de manera coordinada para ampliar progresivamente el uso, el aprendizaje y la apreciación del catalán en todos los ámbitos y sectores de la sociedad en el marco del Pacto Nacional por la Lengua».

El consejero subraya que el Govern tiene el catalán «como lengua de uso normal no solo en su actuación gubernamental y administrativa, tanto oralmente como por escrito». Esto, dice, se puede constatar en sus intervenciones y actividad habitual y también en sus comparecencias en el Parlamento, y también en los cientos de actos que organiza o coorganiza mensualmente y en aquellos actos organizados por otras instituciones, organizaciones y entidades en los que participa.

Asimismo, remarca que, en cumplimiento del Pacto Nacional por la Lengua y con la normativa vigente, el Govern «vela para que el catalán también sea la lengua de uso normal en las comunicaciones oficiales, en las relaciones internas y externas de la Administración y en el conjunto de la actividad institucional». En este sentido, el Departamento de Política Lingüística trabaja con el conjunto del Govern para difundir «la necesidad de reforzar el uso del catalán, lengua propia de Cataluña, y del aranés en el Aran, como vía prioritaria para incrementar su valor instrumental y simbólico, fundamentales para incentivar la integración lingüística y la cohesión social».

El conseller Franesc Xavier Vila, al pleno del Parlamento / ACN

Catalán en instancias internacionales

Finalmente, Francesc Xavier Vila dice que este compromiso del Govern con la lengua se evidencia con intervenciones en lengua catalana en el ámbito internacional durante esta legislatura. «Fruto de este compromiso con la lengua, diversos representantes del Govern han llevado el catalán a instancias internacionales, como la cumbre internacional de la cultura Mondiacult, las diversas intervenciones del presidente del Govern y del consejero de Unión Europea y Acción Exterior en el Comité Europeo de las Regiones o las intervenciones de las consejeras de Cultura y Educación y Formación Profesional en el Consejo de Ministros de la Unión», subraya el consejero.

Junts cuestiona el papel del Govern como “referente lingüístico”

Junts ha puesto en duda en diversas ocasiones que el ejecutivo de Salvador Illa pueda ser «referente lingüístico» porque considera que cambia de lengua sin motivo aparente. De hecho, la formación de Puigdemont trasladó al consejero si consideraba adecuado que miembros del ejecutivo y altos cargos «cambien de lengua y se expresen en castellano para adecuarse a los requerimientos lingüísticos de los organizadores de un acto que tiene lugar en Cataluña ante catalanes». De hecho, coincidiendo con la polémica de las dos consejeras con el colectivo gitano, la ahora presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, reprochó al ejecutivo que el “castellano tuvo un papel preeminente por parte del Govern”. La diputada de Junts, además, recordó al consejero Francesc Xavier Vila que el catalán sufre un proceso de minoración que es “constante”, y lamentó que esto también sucede «por parte del Govern”.