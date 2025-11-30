Uno de los agujeros negros de la democracia es lo que se ha dado en llamar las «puertas giratorias». Es decir, el paso del poder público a la empresa privada que levanta suspicacias, no solo por el hecho de llegar a tener jubilaciones –o prejubilaciones– de oro sino por evidentes conflictos de intereses. Este podría ser el caso de los altos cargos en la seguridad y defensa del Estado que han pasado al oscuro sector privado de las grandes empresas y conglomerados que acumulan cientos de adjudicaciones de contratos públicos en el ámbito, precisamente, de la defensa, la tecnología y la seguridad. Una perversión del sistema aprovechando los conocimientos específicos en esta materia, influencias y contactos. Unos conocimientos nada habituales entre la población civil.

En el caso de la defensa y la seguridad, hay varios ejemplos en los últimos dos años que despiertan la curiosidad, aunque la Oficina de Conflicto de Intereses ha dado el visto bueno a varios fichajes de mandos militares por parte de grandes empresas del sector, consultoras o asociaciones y fundaciones vinculadas al complejo industrial español e internacional, con intereses en las fuerzas armadas españolas o en sectores estratégicos de la administración.

Posiblemente, uno de los casos más clamorosos fue la incorporación del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, al consejo asesor de Iberdrola, en el International Advisory Board de la empresa energética líder del Ibex-35. Curiosamente, Iberdrola pagó la iluminación del monasterio de Uclés, en Cuenca, de donde es hijo el general. De hecho, Sanz Roldán participó en la fiesta de inauguración de la instalación. También la casualidad se mostró desacomplejada cuando Iberdrola se salvó del caso Tándem, investigada por soborno a través del entramado de empresas del excomisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón decidió archivar la causa sobre las opacas maniobras para entrar al mercado de las renovables de Rumanía. Pero, más allá del caso de Sanz Roldán, hay otros bastante llamativos aunque solo sea en los últimos dos años, según los datos obtenidos solicitando la información a la Oficina de Transparencia del Estado.

El monasterio Iluminado de Uclés con el representante de Iberdrola y el entonces jefe del Centro Nacional de Inteligencia/Iberdrola

El general Ballesteros, uno de los casos que más llaman la atención

Una de las reincorporaciones a la vida civil más provechosas ha sido la del general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, uno de los hombres clave para entender la política de seguridad de los últimos quince años. Ballesteros fue desde mayo de 2009 hasta junio de 2018 el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), el think tank de inteligencia militar y geoestratégica del Ministerio de Defensa y de las fuerzas armadas. Un cargo que venía con la confianza de otros destinos bastante delicados, como ser el representante español del proyecto Helios -de satélites espía construidos por España, Francia e Italia–, los tres años pasados en el Centro de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa y los seis años de la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa.

Su carrera pública, sin embargo, terminó en la cima, con la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, el cerebro de la seguridad del Estado que integra todos los organismos de información, protección, seguridad y defensa, desde el CNI al Ministerio del Interior, pasando por el Centro Criptológico Nacional, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Fue desde junio de 2018 hasta que se retiró, en 2023. Desde este cargo puso negro sobre blanco la primera Estrategia Nacional de Seguridad. Incluso, desde esta atalaya, abonó la tesis de la colaboración rusa con el Proceso soberanista catalán. Cabe decir que accedió al cargo como segunda opción porque el primero elegido, el coronel Pedro Baños, fue tildado de activista prorruso. Baños se dedica ahora a escribir y participar en diversos medios sobre conspiraciones en el marco de la geoestrategia internacional.

Una reunión del consejo de seguridad nacional con el general Ballesteros en primer plano/DSN

Seis trabajos para el general

Ahora bien, Ballesteros al ser relevado el 28 de noviembre de 2023 por la primera general del Ejército del Aire, Loreto Gutiérrez, decidió no pasar los lunes al sol. Al contrario. En febrero de 2024 se integraba al Grupo Oesia, una de las multinacionales españolas más potentes en el mercado de la seguridad, la defensa, la ciberseguridad y la ciberdefensa. De hecho, se define como un grupo empresarial de «creación de tecnología para el futuro del poder militar digital en el marco de las operaciones de multidominio».

Empresas de este grupo son Tecnobit, Cipherbit, UAV Navigation o Inster, todas con jugosos contratos por parte de la administración que van desde el Banco de España hasta el Consejo Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, el plan de digitalización de los consulados españoles o el servicio de alerta sísmica o tsunamis así como contrataciones diversas con las fuerzas armadas como el sistema de guiado de las aeronaves de combate Eurofighter o comunicaciones satelitales u operativas. Contrataciones a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del mando de apoyo logístico, la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada, la intendencia de San Fernando o la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento. Para hacerse una idea de la importancia de este grupo, Tecnobit obtuvo contratos en un año por 23.763.551,17 euros o Cipherbit, por una cantidad de 32.598.101 euros en el mismo tiempo.

Ballesteros no acaba aquí su currículum. El 12 de febrero de 2024 entró al servicio de Redondo y Asociados, la consultora creada por el gran confidente y asesor de Pedro Sánchez, Ivan Redondo. También se integró a Sun Tzu Consulting, SL, una empresa que según el BORME se puso en marcha el 24 de enero de 2024, solo dieciocho días antes de la incorporación de Miguel Ángel Ballesteros, y con un administrador llamado Carlos Ballesteros. En julio de 2024 también entró a Iberdrola. La Oficina de Conflictos de Intereses también le dio permiso para entrar a la Universidad Internacional de Andalucía, la Rey Juan Carlos y la Universidad de Málaga. También destaca su fichaje por parte del prestigioso e influyente despacho de abogados Llorente y Cuenca, intensamente relacionado con el BOE y el Ibex 35.

Participantes en un seminario de Iberdrola en el CESEDEN, con Fancisco de Paula Bisbal Pons con casaca blanca de teniente general de la Armada, y el secretario del consejo de administración de Iberdrola, Julián Martínez-Simancas/Iberdrola.

Bisbal Pons, un teniente general que no pierde oportunidad

Otro de los cargos que suscita controversia es el del que fue el primer teniente general de la infantería de Marina, es decir, máximo mando operativo de las fuerzas anfibias, el mallorquín Francisco de Paula Bisbal Pons. Un altísimo mando militar que también dirigió el Centro Superior de Estudios para la Defensa (CESEDEN), la institución que regula la docencia militar y se encarga de la investigación y estudio de la Seguridad y la Defensa que ahora dirige el teniente general Miguel Ballenilla.

Bisbal Pons cesó de sus responsabilidades en el Estado el 28 de diciembre de 2024. A continuación entró a formar parte del elenco de Orilla, un poderoso grupo de inversión de «capital paciente», especializado en inversiones tecnológicas en empresas que tienen proyectos estratégicos a largo plazo. El 31 de enero también entró al Grupo Oesia Networks, como Ballesteros. De hecho, con él también comparte espacio de trabajo en Iberdrola, en este caso, en Iberdrola Energía Internacional, SA, desde julio de 2024. Con Iberdrola, Bisbal había organizado cursos con Iberdrola en el CESEDEN.

También cabe resaltar la entrada de Bisbal a GAM, General de Alquiler de Maquinaria, una multinacional española con sede en Asturias, habitual en las contrataciones del Estado y también en diversas operaciones de Defensa. De hecho, la empresa, a través de medios locales, no ocultó que el fichaje de Bisbal era para potenciar su negocio en el sector de la defensa. Bisbal también tiene tiempo para otra tarea en el GRUPO EY, una consultora dedicada a la inteligencia privada y prospectiva a través del «análisis de datos y su tratamiento así como a la explotación de la información a través de tecnologías de vanguardia». Todo ello para servicios de consultoría estratégica servicios de transacciones y finanzas corporativas.

El teniente general del Aire Francisco González Espresati en una operación en Darwin, Australia/EdA

De combatir en el aire, a grandes empresas de tecnología militar aeroespacial

Otro de los nombres que disfrutan de una puerta giratoria bien engrasada es el teniente general del Ejército del Aire Francisco González-Espresati Amian, y exjefe del Mando Aéreo de Combate. González-Espresati cesó el 10 de septiembre de 2024 y tres meses después se unió a la omnipotente INDRA, la gran multinacional española de tecnología, defensa y seguridad, una de las empresas punteras y en el top cinco de las que más facturan a la administración en general. González-Espresati se incorporaba a Indra para hacer asesoría en materia de defensa y también en la asesoría del ámbito aeroespacial.

Desde octubre de 2024, sin embargo, también acumula otro trabajo en Integración de Tecnología Empresarial (ITE) como responsable de estrategia de defensa. Un gigantesco grupo dedicado a las «soluciones tecnológicas de la defensa, seguridad, ingeniería, fabricación, ciberseguridad, inteligencia y drones». Su cartera de proyectos es impresionante como los nuevos sistemas de movilidad táctica para las fuerzas armadas, el proyecto Venturi -un programa al más alto nivel para la eficiencia aeroespacial de las naves militares y civiles-; el sistema de depuración de aguas de los barcos de la Armada o la joya de la corona, el proyecto ED-ON, de «gemelo digital», esto es, replicar en el mundo virtual «procesos del mundo real» destinados al sector naval y aeroespacial militar.

Integración de Tecnología Empresarial tiene cientos de adjudicaciones de las fuerzas armadas, de la administración general del Estado y de grandes empresas privadas o sociedades del sector público como AENA, Airbus, DGT, Mahou, Alstom, Iberia, RTVE, Draken, Indra, Hexagon, Endesa, Navantia, Leroy Merlin o INDRA. No termina aquí el currículum del teniente general el 13 de noviembre de 2014 se incorporó a Telespazio, otra empresa de comunicaciones de alta seguridad que ha suministrado solo en un año por 954.690 euros los sistemas de comunicación para una veintena de embarcaciones de la Guardia Civil.

Beatriz López recoge el distintivo de embajadora del Ejército/ACE

De la logística militar a la logística privada

Otro de los tránsitos destacados de un mando militar a la vida civil es el del exjefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, una especie de jefe de compras y de mantenimiento. Su nombre es el teniente general Fernando García y García de las Hijas, retirado del servicio el 19 de diciembre de 2024, un mes después, el 22 de enero de 2025, se incorporaba a Indra Sistemas, SA. El pasado julio también entró a formar parte de la plantilla de la Asociación Española para la Calidad, una entidad creada en 1961 de apoyo a la calidad de las producciones españolas.

Este tipo de fundación, la preside Beatriz López Gil, alta ejecutiva de Unilabs, y que casualmente, el 25 de marzo de este año ha sido nombrada «embajadora de la marca Ejército» por su «colaboración activa en la difusión de la cultura de la calidad en los procesos logísticos y la adquisición de suministros del Ejército». Entre los siete patrocinadores de esta asociación, están Indra, Telefónica y uno que brilla con luz propia el Grupo Thales, especializado en suministros para la Defensa terrestre, aérea, naval, ciber y espacio y que ofrece soluciones militares con tecnología cuántica, el 6G y la ciberseguridad.

El Airbus A400, la gran participación española de la corporación europea/Airbus

Airbus, el gran lugar

Si hay una empresa que pueda mirar cara a cara a Indra es, sin duda, Airbus. Una gran corporación aeroespacial europea con sede en Toulouse, en Occitania, donde España tiene un papel muy destacado. Asimismo, es uno de los destinos dorados de los grandes mandos militares españoles. Por ejemplo, es el caso del teniente general del Ejército del Aire, Fernando de la Cruz Caravaca que después de dejar el 29 de noviembre de 2023 el cargo de Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y el Espacio pasó a nómina de Airbus Defense & Security.

Un caso similar al del general del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, el representante militar español ante el Comité Militar de la OTAN y ante el comité Militar de la Unión Europea. De hecho, fue el representante del Jefe del Estado Mayor de la Defensa ante los organismos internacionales, es decir, era la voz y los oídos en Europa y en la OTAN del máximo mando operativo de las fuerzas armadas en España. Fernández Sánchez colgó el uniforme el 31 de agosto de 2024 y se incorporó a Airbus Defense & Security el 3 de abril de este año.

El vehículo 6×6 de EM&E que se presentó en la feria de Defensa de Abu Dhabi que es el nuevo producto estrella del grupo/EM&E

Del Estado Mayor… a Ucrania

En cambio, Fernando Garcia González-Valerio, teniente general del Ejército de Tierra, y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMAD) dejó sus responsabilidades operativas el 24 de julio de 2024 y se integró el 22 de noviembre de 2024 a uno de los grupos más importantes de Defensa de Europa, Escribano, Mechanical & Engineering (EM&E). Se trata de un grupo líder en «diseño, desarrollo y fabricación de soluciones complejas e innovadoras en defensa y seguridad». Este grupo ha llevado a cabo el diseño de los blindados 6×6 del Ejército de Tierra, sistemas de guiado militar o construcción de robótica de defensa, prevención y ataque.

Precisamente, este grupo firmó la semana pasada, un memorándum de colaboración con Tecnove y la empresa ucraniana Practika para la construcción de vehículos avanzados de seguridad y defensa para enfrentar la guerra contra Rusia. La firma de esta «alianza estratégica» fue presidida por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; el presidente español, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.