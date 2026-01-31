Glòria Serra es considerada una de las estrellas más potentes de La Sexta gracias a su voz, la manera de locutar y el trabajo que realiza en Equipo de investigación desde hace 15 años. Siempre ha sido muy reservada respecto a su vida privada, pero esta misma semana, ha concedido una entrevista a El Faro de la Cadena SER que ha servido para descubrir cómo eran sus veranos en Monistrol de Montserrat. ¿Qué ha contado sobre su infancia en Cataluña? Pues la verdad es que ha compartido algunos detalles al respecto.

Cuando era pequeña, sus abuelos vivían en Monistrol de Montserrat y allí pasó una larga parte de sus veranos. Recuerda su infancia como una época muy “dulce”, en la que su principal compañía eran precisamente estos familiares: “El olor del caldo de mi abuela en Navidad, sus mejillas rojas y la bata hasta el codo… todo, mientras decía que pusieran la estufa porque venía la niña”.

No ha olvidado el olor de su abuela, el que siempre relacionará con su “hogar”: “Un olor cálido y dulce del agua que venía de la montaña de Montserrat, que es mejor que cualquier otra agua. Esa es el olor del caldo de mi abuela”.

Como decíamos, la periodista ha explicado que siempre pasaba las vacaciones de verano en Monistrol de Montserrat: “Iba a casa de mis abuelos, sobre todo en verano, mientras mis padres trabajaban”. Recuerda perfectamente abrir la puerta por la mañana, salir “como un pájaro” con el resto de niños del pueblo y “perderse por la montaña”. ¿Y qué hacía allí? “Explorar, buscar almendras tiernas, escorpiones… ¡todo lo que encontrábamos! Y también teníamos miedo a las casitas abandonadas, donde nos inventábamos qué podría haber dentro”.

Glòria Serra se sincera sobre la seva infància a Monistrol | SER

Glòria Serra confiesa cuándo empezó a pensar que podía ser periodista

El mejor recuerdo que tiene de su infancia es el día que descubrió que podía leer: “Fue un momento de iluminación y me puse a leer como una loca”. Tenía solo 10 años cuando Glòria Serra pidió que le compraran una máquina de escribir y sus padres la apuntaron a mecanografía. Ahora, le hace mucha ilusión que su hija le pidiera una hace un mes: “Ella no sabía que yo tengo una y todo lo que significó para mí”.

En ese primer momento, ella no lo sabía, pero ya comenzaba a despertar la vena periodística dentro de sí: “Escribía pequeños cuentos, narraciones, historias…”. No tenía claro qué carrera universitaria estudiar, ya que se planteó hacer Física y Química, Matemáticas, Historia del Arte, Filología…: “Me gustaba todo y, por eso, creí que hacer periodismo era una buena idea porque sumaba todo lo que me gustaba”.

Ella comenzó en la radio, como muchos otros de los grandes, donde descubrió que realmente le apasionaba la comunicación. Mucha gente la conoció en La noria, por eso, el programa de Telecinco de Jordi González que la ayudó a “quitar la soberbia” y “a informar de manera clara y sencilla”.

Glòria Serra va viure part de la seva infància a Monistrol | La Sexta

Han pasado muchos años desde que comenzó a trabajar en Equipo de investigación y, visto en perspectiva, reconoce que nunca se hubiera imaginado que triunfaría tanto: “Era un programa carísimo en una cadena privada y en plena crisis económica, creía que no duraría. Además, los viernes por la noche, que la gente está en otras cosas. Afortunadamente, me equivoqué”.

También ha hablado sobre su estilo, cuando desde la dirección le pidieron que fuera “intensa” y “funcionó”. El tiempo ha ido pasando y ella continúa triunfando, un éxito que confía que dure mucho más.