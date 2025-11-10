Glòria Serra ha explicado, por primera vez, el grave problema de agorafobia que sufrió durante un tiempo. La periodista se veía incapaz de salir a la calle y estuvo encerrada en casa durante tres meses, tal como ha reconocido en una impactante entrevista en RAC1. ¿Y en qué consiste este trastorno de ansiedad? Básicamente, en el desencadenamiento de un miedo ante la situación de estar en la calle, en espacios abiertos o lugares llenos de gente.

No es fácil de diagnosticar y, aún menos, de entender para alguien que no lo haya tenido. Y, por eso, explicarlo a la familia fue complicado: «Nunca olvidaré la mirada que me hizo mi madre cuando le dije que no podía cruzar la calle. Fue terrible, no sabía cómo explicárselo. Hay mucha incomprensión del entorno porque es un temor irracional, pero yo sentía que encontrarme en la calle me ponía en peligro«.

En esta intervención tan personal, la presentadora de Equipo de investigación confiesa qué sentía exactamente cuando salía de casa: «Tenía la sensación de que me pedían que saltara desde un piso muy alto y yo tenía claro que no saltaría«. ¿Uno de los momentos más fuertes? Cuando tuvo que pedir un taxi para ir a casa porque se veía incapaz de continuar caminando por la calle: «Lo peor es que no podía dejar de tocar la pared«.

Gloria Serra confiesa que ha tenido problemas de agorafobia | Antena 3

Glòria Serra explica cómo supo que tenía un problema de salud mental

Si Glòria Serra supo qué le pasaba fue porque hizo caso de su amigo Andreu Buenafuente, que le recomendó que fuera al psicólogo cuando fue testigo de un ataque de ansiedad muy fuerte de la periodista. Ella no le hacía caso, pero su insistencia la ayudó a dar el paso y recibir el diagnóstico.

Todo esto ocurrió cuando Glòria Serra tenía solo veinte años, un momento en el que se autoengañaba sin parar: «Me daba un discurso a mí misma para justificar todo lo que hacía. Llegó a ser un choque descubrir que me autoengañaba y ocultaba mi estado real«. ¿Qué hizo pensar al psicólogo que tenía agorafobia? Que la periodista sentía la necesidad de ir leyendo por la calle: «Lo hacía para no ver que estaba en la calle y no tener un ataque de ansiedad». Después de mucha terapia y tres meses de tratamiento, ha podido recuperarse.

Lo que más le gusta es que la sociedad ha avanzado mucho desde entonces y ahora se puede hablar de salud mental en antena, ya que cree que puede ayudar mucho.