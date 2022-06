Més de 20.000 vots per posar-li nom al segon nanosatèl·lit català

La convocatòria de votacions per decidir el nom del nou nanosatèl·lit català acabar de tancar amb un resultat rècord: 20.000 vots per escollir com es dirà l’aparell que s’enviarà a l’espai per donar informació sobre la crisi climàtica i els efectes que té sobre el planeta. Aquesta vegada, el concurs ha tingut millor acollida que l’any passat, quan es va triar el nom d’Enxaneta. El nom guanyador s’anunciarà el pròxim dilluns 13 de juny a la tarda en un acte al Cosmocaixa, que presidirà el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró.

El segon nanosatèl·lit de la Generalitat s’enlairarà en els pròxims tres mesos, tal com ha anunciat el Departament de Polítiques Digitals, i tindrà per missió l’observació de la Terra amb la finalitat d’ajudar a controlar i combatre els efectes de la crisi climàtica. Per tal de trobar-li un nom, el Govern va començar una campanya amb la col·laboració del programa de notícies infantil, InfoK. Hi van participar més de dos centenars de nens amb diferents noms. Finalment es va arribar a un llistat reduït de 10 noms dels quals una votació oberta a la pàgina web acabaria decidint el guanyador. Aquest procés ja es va fer amb el primer nanosatèl·lit que es van enviar a l’espai, però aquesta vegada hi ha hagut molta més participació, fins a 20.000 votants han jugat per escollir el nom.

Com es dirà el nanosatèl·lit català

Tot i que encara no s’ha revelat el nom del nou satèl·lit si que es coneixen les opcions que tenien els nens per votar. Els 10 noms van sortir de les propostes dels nens catalans que van participar a la primera fase del concurs. Aquí hi ha els 10 finalistes dels que sortirà el guanyador: