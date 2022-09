Elena Manresa rep el premi a l’investigació de la Fundació Banc Sabadell

La professora de la Universitat de Nova York, Elena Manresa ha estat reconeguda amb el XXI Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica pel seu treball en el camp de la microeconometria i, en particular, per la seva contribució a l’anàlisi de les dades de panel i la seva aplicació a l’estudi de les interaccions socials. Així doncs, gràcies a la seva feina, Manresa s’ha posicionat al capdavant de tots els candidats. De fet, el mateix jurat d’aquesta edició, presidit per Teresa Garcia-Milà Lloveras, ha destacat l’alt nivell de creativitat del treball de la Professora i la seva contribució al canvi en l’aproximació de com els economistes aplicats afronten l’anàlisi de noves bases de dades.

Aquest dimecres, la Fundació Banc Sabadell ha fet entrega del premi a l’investigació econòmica, un guardó que està reservat a grans investigadors que han creat projectes o treballat en iniciatives que han canviat les maneres de veure l’economia. A aquest equip se suma Elena Manresa qui va néixer als Estats Units, on encara exerceix de professora, i que ha aconseguit crear mètodes estadístics per poder entendre qüestions econòmiques a través de dades. “Em sento especialment orgullosa que amb aquest premi es posi en relleu el camp de l’econometria”, ha explicat Manresa, qui també ha destacat la feina “de tots els treballadors” que investiguen en aquest camp.

Una trajectòria dins l’economia

Elena Manresa Quirante va néixer a Saint Paul, Minnesota (USA) el 1982. El 2006 es va llicenciar en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona, i el 2014 va obtenir el doctorat en Economia pel Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI) a Madrid. Des del 2017 és professora al departament d’economia de la New York University (NYU) i entre el 2014 i el 2017 va ser professora de la MIT Sloan Business School a Boston. A part, ha fet algunes publicacions en diferents revistes prestigioses del camp de l’economia, com per exemple Journal of Econometrics o Econometrica. De fet, d’aquesta última n’és editora associada igual que de Journal of Business & Economic Statistics (JBES).