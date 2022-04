Caiguda imperceptible de l’atur mentre creixen els contractes indefinits

L’atur ha registrat una caiguda imperceptible a Catalunya i al març ha baixat en 174 persones, un 0,5% menys que al febrer, en un mes marcat per la incertesa provocada per la invasió d’Ucraïna i les protestes contra l’increment dels preus de l’energia. La taxa d’atur ha caigut un 26,5% respecte a l’any passat i se situa en 371.486 persones, segons les dades del ministeri de Treball. És la xifra d’atur més baixa en un mes de març des del 2008.

Dels 251.327 contractes que s’han signat el mes de març, el 37% són indefinits (93.143), un 49% més que al febrer. La tendència és similar al conjunt de l’Estat, on s’ha batut un rècord amb més de mig milió de contractes indefinits l’últim més. El govern espanyol atribueix l’increment als efectes de la reforma laboral i assegura que l’augment de la contractació indefinida “s’ha accelerat a mesura que avança l’exercici 2022 i és generalitzat en tots els sectors”.

Creix l’afiliació a la Seguretat Social

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social creix en 25.922 persones en un mes i s’han creat 153.546 llocs de treball, un 4,55% més. Al conjunt de l’estat l’atur baixa en només 2.921 persones, un 0,09% menys que el mes passat, i ha assolit un rècord de contractes indefinits amb el 30,7%. Respecte a l’any passat, l’atur ha baixat en 840,877 persones, un 21,29% menys, el que suposa la caiguda interanual més gran de la sèrie històrica.

Per sectors, l’atur cau en els serveis i la indústria i puja en la construcció i l’agricultura. Per demarcacions, Tarragona lidera la reducció d’atur amb 550 desocupats menys (-1,16%), seguida de Girona amb 449 aturats menys (-1,24%). En canvi, a Lleida n’hi ha 166 més (+0,8%) i a Barcelona 659 més (+0,25%). De tots els aturats a Catalunya, el 56% són dones i hi ha 23.161 joves menors de 25 anys sense feina.