Carrefour rebaixa la barbacoa Clic Clac a 59 €: lleugera, compacta i ideal per a l’estiu

T’agradaria gaudir d’una barbacoa sense complicacions i veure les teves pel·lícules preferides en una pantalla gegant sense arruïnar-te? Carrefour ho posa fàcil amb dos productes estrella en oferta limitada: una barbacoa plegable perfecta per a qualsevol espai i un Smart TV Samsung 4K de 85 polzades a preu d’outlet.
Ambdues promocions han captat l’atenció de milers de consumidors per la seva funcionalitat, disseny i descompte irresistible. Però atenció! Aquestes oportunitats no estaran disponibles gaire temps. Descobreix per què són la combinació perfecta per millorar la teva llar aquest estiu.
La barbacoa que cap a qualsevol racó
Tenir una barbacoa a casa ja no és un luxe reservat a qui viu en xalets. Carrefour ha tornat a posar a la venda la barbacoa Clic Clac, un model pensat per adaptar-se a qualsevol terrassa, pati o racó sense renunciar a la funcionalitat.
Aquesta barbacoa funciona amb carbó, té una estructura amb rodes, reixeta cromada i alçada regulable, a més d’un sistema de plegat senzill que permet guardar-la fàcilment després de cada ús. Pesa només 6 kg i el seu disseny compacte la converteix en una aliada perfecta per als amants dels rostits sense complicacions.
El preu actual és un altre dels seus grans atractius: 59 €, rebaixada des dels 69 €. Una diferència que permet equipar la teva llar amb un article útil i durador per menys del que imagines.
Sigui per improvisar un sopar amb amics, celebrar un aniversari a l’aire lliure o simplement assaborir unes broquetes un dissabte qualsevol, aquesta barbacoa compleix amb molt bona nota.
Una pantalla colossal a preu de ganga
Si el teu és el cinema a casa, aquesta oferta de Carrefour t’enamorarà. La cadena ha rebaixat la Samsung Crystal UHD TU85DU8005KXXC de 85 polzades, una Smart TV d’alta gamma amb resolució 4K que està captivant als caçadors de gangues.
El més impactant, més enllà de la seva mida imponent i qualitat d’imatge, és el seu preu: 849,15 €, rebaixada des dels 1 399 € gràcies a un descompte directe del 15 % aplicat fins al 27 de juliol. Un estalvi de més de 500 euros per un producte que habitualment només trobem en catàlegs premium.
A més de la seva resolució 4K, aquest televisor inclou sistema operatiu Tizen, accés a múltiples apps, so envoltant i disseny minimalista. Perfecta per a sessions de cinema, videojocs o veure els Jocs Olímpics a lo gran.
Ofertes amb data de caducitat: actua ràpid
Tant la barbacoa com el televisor estan disponibles a botigues Carrefour i al seu web fins a exhaurir existències. En el cas del televisor Samsung, la promoció específica finalitza el 27 de juliol, així que el marge de decisió és curt.
És important recordar que ofertes com aquestes no solen repetir-se fàcilment, especialment en temporada alta, quan la demanda de productes per a la llar augmenta.
Sigui per millorar les teves trobades amb amics o transformar la teva experiència audiovisual, aquestes ofertes representen una oportunitat única per renovar la teva casa sense buidar la butxaca.
Equipa casa teva per menys, ara és possible
Aquest tipus de promocions no només busquen fomentar el consum intel·ligent, sinó també demostrar que la qualitat no sempre ha de tenir un preu elevat. Carrefour encerta en oferir productes funcionals, ben valorats i amb descompte real.
T’imagines preparar un sopar amb carbó al teu pati mentre gaudeixes de la teva sèrie preferida en una pantalla de cinema? Ara ho pots fer sense sortir de casa i sense gastar de més.
Comparteix aquesta notícia si coneixes algú que estava esperant una oferta així. Potser encara hi arriba a temps!