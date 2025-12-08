Mercadona lanza un gel con aloe y vitaminas por 4 euros que calma y refresca la piel al instante

Mercadona lo ha vuelto a hacer: ha colocado en sus estantes un producto que se agota por su capacidad de calmar, hidratar y refrescar la piel en segundos.

Con un precio de poco más de 4 euros, este gel Deliplus se ha convertido en el producto estrella para quien busca un alivio rápido después de la exposición al sol, la depilación o simplemente una ducha refrescante.

Su combinación de aloe vera, vitaminas C y E y extracto de avena promete un cuidado intenso para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Y lo mejor: su textura ligera y su formato familiar de 400 ml lo convierten en una compra redonda.

¿Qué tiene este gel que todo el mundo quiere en verano?

La clave está en su fórmula inteligente. El ingrediente protagonista es el aloe vera, conocido por sus propiedades calmantes, antiinflamatorias y regeneradoras. A esto se suma el poder antioxidante de la vitamina E, que protege contra los radicales libres, y la vitamina C, que favorece la producción de colágeno y aporta luminosidad.

El extracto de avena sativa aporta un efecto calmante natural, muy apreciado por quienes sufren picores, enrojecimientos o quemaduras solares leves. Juntos, estos ingredientes forman una sinergia ideal para recuperar la piel después de los efectos del sol o el calor extremo.

Un bálsamo para después del sol, la depilación… y el día a día

Aunque su éxito crece en verano, este gel no es solo para los días de playa. La aplicación diaria ayuda a mantener la piel fresca, hidratada y con sensación de limpieza. Muchas usuarias lo utilizan después de la depilación o el afeitado, ya que alivia inmediatamente el calor y evita el enrojecimiento.

También es un buen complemento después de la ducha matutina, especialmente si se guarda en la nevera para un efecto extra refrescante. Es, sin duda, uno de esos productos que comienzas usando puntualmente y acabas integrando en tu rutina diaria.

Textura, sensación y efecto inmediato

Su textura es uno de los motivos de su éxito. A diferencia de muchos geles o lociones con aloe vera que dejan sensación pegajosa, este se absorbe al instante y no deja residuos. La piel queda suave, sin brillos ni capas densas.

La fragancia es muy suave, casi neutra, lo que permite usarlo incluso antes de salir de casa, sin interferir con colonias o perfumes. Además, su acabado no graso permite vestirse inmediatamente después de la aplicación.

¿Realmente funciona? Lo que opinan los compradores

Las redes sociales, especialmente TikTok, han sido el trampolín viral para este producto. Los usuarios destacan su efecto “calmante inmediato” y su versatilidad. Una tiktoker comentaba: “Lo uso cada noche después de la ducha y me deja la piel como nueva. Es adictivo”.

En foros de belleza, también se valoran sus ingredientes y su relación calidad-precio. Aunque algunos señalan que no es aloe 100 % puro, la mayoría coincide en que su composición equilibrada ofrece una experiencia satisfactoria por el precio que tiene.

Un éxito viral que se agota cada verano

No es casualidad que este gel se agote en determinadas épocas del año. Cada verano, los consumidores lo recomiendan de boca en boca y lo comparten en redes como un descubrimiento low cost. Su éxito radica en ofrecer un resultado visible con una inversión mínima, justo lo que buscan muchos compradores actuales.

Además, su presentación sencilla y limpia encaja perfectamente con un perfil de producto natural, funcional y sin pretensiones. No es un lujo de spa, pero sí un lujo cotidiano asequible.

Comparativa calidad-precio

Por unos 4,10 euros, la botella de 400 ml rinde más de un mes con uso diario, lo que lo sitúa en ≈1 €/100 ml. Esta relación lo hace competitivo frente a otros productos de farmacia o cosmética natural, cuyos precios duplican o triplican esta cifra con prestaciones similares.

Es cierto que no sustituye un tratamiento médico ni actúa como protector solar, pero en su categoría —calmante, hidratante y refrescante— cumple con nota.

El lujo de cuidarse por poco

En un mundo donde la cosmética puede alcanzar precios estratosféricos, encontrar productos como este gel es casi un acto de rebeldía. Cuidarse bien no tiene que ser caro, ni estar reservado a marcas exclusivas. La clave es saber elegir y confiar en fórmulas que combinan ciencia, tradición y accesibilidad.

¿Ya lo has probado? Cuéntanos tu experiencia, compártelo con quien lo necesite… o corre a buscarlo antes de que vuelva a desaparecer de los estantes.