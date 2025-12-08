Mercadona llança un gel amb àloe i vitamines per 4 euros que calma i refresca la pell a l’instant

Mercadona ho ha tornat a fer: ha col·locat als seus prestatges un producte que s’esgota per la seva capacitat de calmar, hidratar i refrescar la pell en segons.
Amb un preu de poc més de 4 euros, aquest gel Deliplus s’ha convertit en el producte estrella per a qui busca un alleujament ràpid després de l’exposició al sol, la depilació o simplement una dutxa refrescant.
La seva combinació d’àloe vera, vitamines C i E i extracte de civada promet una cura intensa per a tot tipus de pells, fins i tot les més sensibles. I el millor: la seva textura lleugera i el seu format familiar de 400 ml el converteixen en una compra rodona.
Què té aquest gel que tothom vol a l’estiu?
La clau està en la seva fórmula intel·ligent. L’ingredient protagonista és l’àloe vera, conegut per les seves propietats calmants, antiinflamatòries i regeneradores. A això s’hi suma el poder antioxidant de la vitamina E, que protegeix contra els radicals lliures, i la vitamina C, que afavoreix la producció de col·lagen i dona lluminositat.
L’extracte de civada sativa aporta un efecte calmant natural, molt apreciat per qui pateix picors, enrogiments o cremades solars lleus. Junts, aquests ingredients formen una sinergia ideal per recuperar la pell després dels efectes del sol o la calor extrema.
Un bàlsam per després del sol, la depilació… i el dia a dia
Tot i que el seu èxit creix a l’estiu, aquest gel no és només per als dies de platja. L’aplicació diària ajuda a mantenir la pell fresca, hidratada i amb sensació de netedat. Moltes usuàries l’utilitzen després de la depilació o l’afaitat, ja que alleuja immediatament l’escalfor i evita l’envermelliment.
També és un bon complement després de la dutxa matinal, especialment si es guarda a la nevera per un efecte extra refrescant. És, sens dubte, un d’aquells productes que comences usant puntualment i acabes integrant a la teva rutina diària.
Textura, sensació i efecte immediat
La seva textura és un dels motius del seu èxit. A diferència de molts gels o locions amb àloe vera que deixen sensació enganxosa, aquest s’absorbeix a l’instant i no deixa residus. La pell queda suau, sense brillantors ni capes denses.
La fragància és molt suau, gairebé neutra, cosa que permet fer-lo servir fins i tot abans de sortir de casa, sense interferir amb colònies o perfums. A més, el seu acabat no greixós permet vestir-se immediatament després de l’aplicació.
Realment funciona? El que opinen els compradors
Les xarxes socials, especialment TikTok, han estat el trampolí viral per aquest producte. Els usuaris destaquen el seu efecte “calmant immediat” i la seva versatilitat. Una tiktoker comentava: “L’utilitzo cada nit després de la dutxa i em deixa la pell com nova. És addictiu”.
En fòrums de bellesa, també es valoren els seus ingredients i la seva relació qualitat-preu. Tot i que alguns assenyalen que no és àloe 100 % pur, la majoria coincideix que la seva composició equilibrada ofereix una experiència satisfactòria pel preu que té.
Un èxit viral que s’esgota cada estiu
No és casualitat que aquest gel s’esgoti en determinades èpoques de l’any. Cada estiu, els consumidors el recomanen boca-orella i el comparteixen a xarxes com un descobriment low cost. El seu èxit rau en oferir un resultat visible amb una inversió mínima, just el que busquen molts compradors actuals.
A més, la seva presentació senzilla i neta encaixa perfectament amb un perfil de producte natural, funcional i sense pretensions. No és un luxe de spa, però sí un luxe quotidià assequible.
Comparativa qualitat-preu
Per uns 4,10 euros, l’ampolla de 400 ml rendeix més d’un mes amb ús diari, cosa que el situa en ≈1 €/100 ml. Aquesta relació el fa competitiu davant d’altres productes de farmàcia o cosmètica natural, els preus dels quals doblen o tripliquen aquesta xifra amb prestacions similars.
És cert que no substitueix un tractament mèdic ni actua com a protector solar, però en la seva categoria —calmant, hidratant i refrescant— compleix amb nota.
El luxe de cuidar-se per poc
En un món on la cosmètica pot arribar a preus estratosfèrics, trobar productes com aquest gel és gairebé un acte de rebel·lia. Cuidar-se bé no ha de ser car, ni estar reservat a marques exclusives. La clau és saber triar i confiar en fórmules que combinen ciència, tradició i accessibilitat.
Ja l’has provat? Explica’ns la teva experiència, comparteix-ho amb qui ho necessiti… o corre a buscar-lo abans que torni a desaparèixer dels prestatges.