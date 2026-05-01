L’èxit de les motxilles que conquereixen l’Ibex: Nacimos en un Erasmus con dibujos hechos a mano en un papel

Imagina que estás de Erasmus en Alemania, hace un frío que pela y lo único que tienes es una idea loca y un dibujo hecho a boli en un trozo de papel. Parece el inicio de una película, pero es la realidad de Pilatus.

Seguro que las has visto en el metro o en la oficina. Son esas mochilas elegantes, que se mantienen de pie solas y que parecen costar el triple de lo que marcan en el ticket. (Sí, yo también me preguntaba de dónde habían salido de repente).

Detrás de este fenómeno no hay una multinacional textil, sino dos amigos, Rodrigo Bernárdez y Alejandro Crespo, que decidieron que las fundas de ordenador aburridas de AliExpress tenían los días contados.

El error de los 6.000 euros que salió bien

Todo comenzó en una pista de pádel y se consolidó en el sur de Alemania. Rodrigo tenía una funda de portátil hecha por su abuela. Era especial, tenía alma, y eso le hizo ver que el mercado estaba huérfano de estilo.

Con la valentía que solo te dan los veinte años, juntaron 6.000 euros ahorrados dando clases de tenis y pádel. No tenían contactos, no tenían ni idea de logística y mucho menos una fábrica. ¿Su estrategia? Buscarlo todo en Google.

Comenzaron escribiendo a fábricas al azar y enviando bocetos que hoy harían reír. La primera producción fue de 900 unidades. El primer cliente fue el abuelo de Rodrigo, que ni siquiera tenía ordenador. El amor de abuelo no entiende de tecnología.

Al principio, en casa nadie los tomaba en serio. Sus padres esperaban que terminaran en una gran consultora, no vendiendo accesorios por internet. Pero ellos tenían un plan maestro que ni siquiera ellos mismos conocían del todo en ese momento.

Emprender sin experiencia es lo que ellos llaman «aprender a golpes». A veces, no haber tenido un jefe antes de montar tu negocio es el mejor motor para no heredar los vicios del sistema y ser realmente disruptivo.

El secreto del éxito: el asalto al Ibex 35

Pronto se dieron cuenta de un fallo en su modelo: una funda de portátil dura años. No había recurrencia. Necesitaban algo más grande, algo que la gente usara todos los días, bajo la lluvia o para ir al gimnasio.

La revelación llegó cuando una empresa les pidió 200 unidades de golpe. Lo que tardaban meses en vender a particulares, lo liquidaron en 48 horas. Aquí nació la verdadera máquina de facturar de Pilatus orientada al mundo corporativo.

Hoy, sus productos no solo están en la espalda de los mortales. Han conquistado gigantes como Walt Disney, Sony, Visa y Red Bull. Incluso se han convertido en proveedores oficiales de los Juegos Olímpicos de París. Casi nada.

Han pasado de las fundas a las mochilas inteligentes. Están diseñadas para la vida real: compartimentos para el táper, espacio para las zapatillas del gimnasio, cremalleras que no se atascan y materiales totalmente impermeables.

¿Por qué todo el mundo quiere una Pilatus?

La clave no es solo la estética, es la ingeniería del detalle. Han logrado que sus mochilas tengan una estructura rígida que evita que se desmoronen cuando las dejas en el suelo de la cafetería o la oficina.

Utilizan materiales sostenibles y procesos que respetan el medio ambiente, algo que hoy en día es obligatorio para entrar en los Welcome Packs de las empresas más potentes e influyentes del mundo.

Siguen siendo esos chicos que buscaban fábricas en Google, pero ahora operan en Portugal, Francia, Malta y el Reino Unido. Han demostrado que se puede competir con los grandes si sabes leer las necesidades del trabajador moderno.

Lo que más me gusta de su historia es la honestidad. Reconocen que no sabían nada y que el camino ha sido un constante ensayo y error. Es la dosis de realidad que le falta a muchos manuales de emprendimiento teóricos.

La marca ha sabido posicionarse en el concepto del «lujo asequible». Un término medio entre el producto de mala calidad y el prohibitivo que es, precisamente, donde más dinero se mueve en el mercado actual de los accesorios.

El «matrimonio» empresarial que funciona

Rodrigo y Alejandro bromean diciendo que su relación es como un matrimonio. Han aprendido a gestionar los egos y a jugar del mismo lado de la pista por salud mental y, sobre todo, por salud empresarial.

Su oficina ha pasado de ser una habitación llena de cajas a ser un centro logístico que exporta diseño desde aquí a media Europa. Y todo esto sin haber ejercido nunca como los economistas que dice su título universitario.

¿Sabías que el nombre viene del monte Pilatus, en Suiza? Fue allí donde tuvieron la conversación definitiva para emprender. A veces, para ver el éxito, hay que subir a una cima y mirar el panorama con una perspectiva totalmente nueva.

El futuro de Pilatus parece no tener techo. Están diversificando hacia botellas y bolsas de deporte, siempre con esa obsesión por la funcionalidad extrema que los ha hecho virales en las redes y en las oficinas.

Si estás pensando en montar algo, quédate con su lema: «No teníamos nada que perder». Esta es la libertad que te permite enviar dibujos a boli a una fábrica al otro lado del mundo y acabar conquistando el corazón financiero de la ciudad.

La próxima vez que veas una de sus mochilas, recuerda que comenzó con 6.000 euros ganados dando clases de pádel. ¿No te dan ganas de desempolvar tu vieja raqueta y buscar una idea brillante?

Al final, el éxito no es solo tener una buena idea, es tener la perseverancia de venderle la primera unidad a tu abuelo y la última a una multinacional del Ibex. Una lección de vida y de negocios que deberíamos tener grabada.

¿Tú también eres de las que lleva el portátil, el táper y la ropa de entrenamiento en la misma bolsa? Quizás es hora de pasarte al bando de los que ya han descubierto el secreto de Pilatus y comenzar a caminar con más estilo.