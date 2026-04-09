Adeu a las Samba: las Adidas color pétalo son las zapatillas preferidas de las pijas este año

Llevamos meses buscando el equilibrio entre ir cómodas y no parecer que vamos al gimnasio. La primavera de 2026 ha dictado sentencia y el veredicto ha llegado desde el norte de España.

Si paseas estos días por las calles de Santander o Bilbao, notarás un patrón cromático repetitivo en los pies de las que más saben de moda. Se ha acabado el reinado del blanco clínico. Ahora lo que manda es el color pétalo.

Estamos hablando de un tono que no es rosa chicle ni tampoco un nude aburrido. Es una tonalidad orgánica que Adidas ha rescatado de su archivo histórico para reventar el mercado.

Seguro que te estás preguntando por qué todo el mundo ha decidido comprarse la misma zapatilla al mismo tiempo. (Tranquila, a nosotros también nos pasó hasta que nos las probamos).

El secreto del éxito: las Adidas Gazelle Indoor en tono pétalo

La clave no está solo en el color, sino en la silueta. La marca alemana ha decidido apostar todo a las Gazelle Indoor, un modelo que destaca por su suela de goma color caramelo translúcida.

Este detalle es fundamental. La suela oscura rompe la cursilería del rosa y le da ese aire retro-avantguardista que tanto buscamos ahora mismo. Es el contraste perfecto para unos vaqueros anchos o un vestido lencero.

La certeza es que el «efecto pétalo» ha calado fuerte porque funciona como un neutro inesperado. Combina con verde oliva, con azul marino y, por supuesto, con toda la gama de grises que aún arrastramos del invierno.

Debes tener en cuenta que las tallas intermedias (del 37 al 39) están comenzando a mostrar el cartel de «sin existencias» en los principales distribuidores online, así que la presión es real.

No es una compra por impulso, es una inversión en fondo de armario. La piel de ante de estas zapatillas tiene una textura premium que se nota al tacto y, sobre todo, a la vista. No brillan, acarician la luz.

Por qué las pijas del norte han dictado sentencia

El estilo del norte siempre se ha caracterizado por esa elegancia sin esfuerzo, donde la calidad de los materiales prima sobre el logo gigante. Estas Adidas encajan aquí como un guante.

Ellas han descubierto que el color pétalo limpia visualmente el look. Mientras que las zapatillas blancas se ensucian solo con mirarlas, este tono disimula mucho mejor el trote diario de la ciudad.

Además, el modelo Indoor cuenta con un refuerzo en la puntera que las hace mucho más resistentes que las Gazelle tradicionales. Estamos ante un calzado que aguanta jornadas de 10,000 pasos sin perder la forma.

El precio ronda los 120 euros, una cifra que, viendo cómo está el mercado del lujo, nos parece casi un regalo por una pieza que no pasará de moda en septiembre.

Hablemos claro: el lujo silencioso se ha cansado del beige. El rosa pétalo es el nuevo código de las que quieren destacar sin gritar.

Cómo combinar la tendencia sin caer en errores

Si ya las tienes en tu cesta de la compra, apunta este consejo. No intentes conjuntarlas con un bolso del mismo color exacto. Eso es muy del 2010 y queremos modernidad.

La magia ocurre cuando las mezclas con calcetines blancos de media caña y unos pantalones de pinza azul oscuro. El contraste entre el toque masculino del pantalón y la delicadeza del color pétalo es donde reside el éxito.

También están funcionando increíblemente bien con calcetines de rejilla para los eventos de tarde. Es ese punto canalla que quita hierro al asunto y te hace parecer una experta.

Un truco de Gema que te vendrá de lujo: si quieres que el ante te dure impecable, aplícales un spray protector antes de estrenarlas. El rosa pétalo es precioso, pero odia la lluvia imprevista de abril.

La disponibilidad es ahora mismo el problema más grande. En portales como Zalando o la misma web de Adidas, las reposiciones están durando menos de 24 horas.

Parece que la nostalgia de los años 70 se ha fusionado con la necesidad de dulzura en nuestro armario. Y el resultado es, sencillamente, irresistible.

¿Vas a esperar a que todo el mundo las lleve para darte cuenta de que las necesitabas?

Al final, comprar con inteligencia es comprar lo que te pondrás cada lunes por la mañana con una sonrisa. Y estas Adidas pétalo tienen toda la pinta de convertirse en tu mejor aliado para sobrevivir a la rutina con estilo.

Mañana quizá ya sea tarde para encontrarlas en tu número, así que yo no me lo pensaría mucho.