Adeu a les Samba: les Adidas color pètal són les sabatilles preferides de les pijas aquest any

Portem mesos buscant l’equilibri entre anar còmodes i no semblar que anem al gimnàs. La primavera de 2026 ha dictat sentència i el veredicte ha arribat des del nord d’Espanya.
Si panges aquests dies pels carrers de Santander o Bilbao, notaràs un patró cromàtic repetitiu als peus de les que més saben de moda. S’ha acabat el regnat del blanc clínic. Ara el que mana és el color pètal.
Estem parlant d’un to que no és rosa xiclet ni tampoc un nude avorrit. És una tonalitat orgànica que Adidas ha rescatat del seu arxiu històric per rebentar el mercat.
Segur que t’estàs preguntant per què tothom ha decidit comprar-se la mateixa sabatilla alhora. (Tranquil·la, a nosaltres també ens va passar fins que ens les vam emprovar).
El secret de l’èxit: les Adidas Gazelle Indoor en to pètal
La clau no està només en el color, sinó en la silueta. La marca alemanya ha decidit apostar-ho tot a les Gazelle Indoor, un model que destaca per la seva sola de goma color caramel translúcida.
Aquest detall és fonamental. La sola fosca trenca la cursileria del rosa i li dona aquest aire retro-avantguardista que tant busquem ara mateix. És el contrast perfecte per a uns texans amples o un vestit llencer.
La certesa és que l'”efecte pètal” ha calat fort perquè funciona com un neutre inesperat. Combina amb verd oliva, amb blau marí i, per descomptat, amb tota la gamma de grisos que encara arrosseguem de l’hivern.
Has de tenir en compte que les talles intermèdies (del 37 al 39) estan començant a mostrar el cartell de “sense existències” en els principals distribuïdors online, així que la pressió és real.
No és una compra per impuls, és una inversió en fons d’armari. La pell de camussa d’aquestes sabatilles té una textura premium que es nota al tacte i, sobretot, a la vista. No brillen, acaricien la llum.
Per què les pijas del nord han dictat sentència
L’estil del nord sempre s’ha caracteritzat per aquesta elegància sense esforç, on la qualitat dels materials prima sobre el logo gegant. Aquestes Adidas encaixen aquí com un guant.
Elles han descobert que el color pètal neteja visualment el look. Mentre que les sabatilles blanques s’embruten només de mirar-les, aquest to dissimula molt millor el trote diari de la ciutat.
A més, el model Indoor compta amb un reforç a la puntera que les fa molt més resistents que les Gazelle tradicionals. Estem davant d’un calçat que aguanta jornades de 10.000 passes sense perdre la forma.
El preu ronda els 120 euros, una xifra que, veient com està el mercat del luxe, ens sembla gairebé un regal per una peça que no passarà de moda al setembre.
Parlem clar: el luxe silenciós s’ha cansat del beige. El rosa pètal és el nou codi de les que volen destacar sense cridar.
Com combinar la tendència sense caure en errors
Si ja les tens a la teva cistella de la compra, apunta aquest consell. No intentis conjuntar-les amb una bossa de mà del mateix color exacte. Això és molt del 2010 i volem modernitat.
La màgia passa quan les barreges amb mitjons blancs de mitja canya i uns pantalons de pinça blau fosc. El contrast entre el toc masculí del pantaló i la delicadesa del color pètal és on resideix l’èxit.
També estan funcionant increïblement bé amb mitjons de reixeta per als esdeveniments de tarda. És aquest punt canalla que treu ferro a l’assumpte i et fa semblar una experta.
Un truc de la Gema que t’anirà de luxe: si vols que la camussa et duri impecable, aplica’ls un esprai protector abans d’estrenar-les. El rosa pètal és preciós, però odia la pluja imprevista d’abril.
La disponibilitat és ara mateix el problema més gran. En portals com Zalando o la mateixa web d’Adidas, les reposicions estan durant menys de 24 hores.
Sembla que la nostàlgia dels anys 70 s’ha fusionat amb la necessitat de dolçor al nostre armari. I el resultat és, senzillament, irresistible.
Vas a esperar que tothom les porti per adonar-te que les necessitaves?
Al final, comprar amb intel·ligència és comprar allò que et posaràs cada dilluns al matí amb un somriure. I aquestes Adidas pètal tenen tota la pinta de convertir-se en el teu millor aliat per sobreviure a la rutina amb estil.
Demà potser ja és tard per trobar-les en el teu número, així que jo no m’ho pensaria gaire.