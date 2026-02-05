Pantalla plena de pols i empremtes: aquest truc ho soluciona en segons

Netejar pantalles pot semblar fàcil, però fer-ho malament pot fer-les malbé. Aquest mètode casolà és recomanat fins i tot per tècnics i usuaris exigents. Segueix aquests passos i veuràs resultats immediats.
L’error més comú a l’hora de netejar pantalles
Moltes persones creuen que qualsevol drap serveix per netejar una pantalla, i que com més fort freguin, millor resultat obtindran. Res més lluny de la realitat.
Els papers de cuina, les tovalloles o fins i tot samarretes velles poden ratllar la superfície delicada del dispositiu. A més, aplicar netejavidres o líquids directament sobre la pantalla és un altre error habitual que pot malmetre els circuits o deixar taques permanents.
El resultat? Una pantalla encara més bruta o, pitjor, danyada de forma irreversible.
El que sí que has d’utilitzar (i el que no)
Per netejar bé una pantalla només necessites tres coses:
- Un drap de microfibra sec i net.
- Aigua destil·lada (opcional).
- Una mica de sabó suau per a plats (també opcional).
Mai facis servir netejavidres, alcohol isopropílic pur ni tovalloletes amb productes químics. Encara que semblin efectius al principi, poden fer malbé el recobriment antireflector i escurçar la vida útil de la pantalla.
La clau està en la delicadesa i en no aplicar el líquid directament sobre el dispositiu. Sempre humiteja el drap, mai la pantalla.
Pas a pas: el truc exprés que realment funciona
Aquest truc s’ha fet viral per la seva eficàcia i simplicitat. Aquí tens el pas a pas que tants usuaris recomanen:
- Apaga el dispositiu. No només per seguretat, sinó perquè amb la pantalla negra es veuen millor les taques i empremtes.
- Passa un drap de microfibra sec amb moviments rectes, de dalt a baix o d’un costat a l’altre. Evita fregar amb força o fer cercles.
- Si les empremtes persisteixen, humiteja lleugerament el drap amb una barreja d’aigua destil·lada i una gota de sabó suau. El drap ha d’estar només lleugerament humit.
- Neteja suaument la pantalla sense pressionar. La humitat dissoldrà la greix dels dits i el drap atraparà les partícules de pols.
- Asseca la pantalla amb un altre drap net i sec. Així evitaràs marques d’aigua o residus de sabó.
Aquest mètode és apte per a mòbils, tauletes, monitors, portàtils i televisors. Fins i tot les pantalles tàctils més sensibles es poden netejar així sense risc.
I si la pantalla segueix bruta? Pla B i consells extres
En alguns casos, si la pantalla té greix acumulat o taques de fa temps, potser necessitaràs una neteja més profunda. En aquest cas:
- Fes servir un kit especialitzat per a pantalles electròniques, amb líquids suaus i draps adequats.
- Evita netejar amb el dispositiu calent. Espera que es refredi per evitar que els líquids s’evaporin massa ràpid.
- Neteja sovint. Així evitaràs que la pols i la greix s’acumulin i calgui una neteja més agressiva.
Un consell addicional: porta sempre un petit drap de microfibra a la bossa o motxilla. Et pot salvar en qualsevol moment i allargar la vida útil de les teves pantalles.
La teva pantalla torna a brillar?
Molts usuaris es sorprenen en veure la diferència amb aquest truc tan simple. Només cal un minut i una mica de cura perquè la teva pantalla torni a lluir impecable, sense gastar diners ni córrer riscos.
Ja el coneixies? Comparteix aquest consell i evita errors habituals. Perquè una pantalla neta no només es veu millor, sinó que també dura més.