Majors de 50 la busquen com bojos: la crema de Lidl que reafirmen braços, escot i cames

Ho han tornat a fer. Just quan pensàvem que el sector de la cosmètica low cost no ens podia sorprendre més, arriba Lidl i capgira les nostres rutines de bany.
Segur que t’ha passat. Vas a buscar una barra de pa i acabes al passadís de bellesa hipnotitzada per les novetats de la seva marca blanca, Cien.
Aquesta vegada no és un sèrum qualsevol. És la resposta definitiva per a les que notem que la gravetat comença a guanyar la batalla a braços, escot i cames.
Parlem de la nova formulació amb col·lagen i elastina que promet rescatar les pells més castigades pel pas del temps sense que trontolli la teva butxaca.
Ull a la dada: les unitats són limitades i en alguns establiments de Barcelona i l’àrea metropolitana ja han començat a penjar el cartell d’exhaurit.
El secret de l’èxit: Per què col·lagen ara?
A partir dels 50 anys, la nostra producció de col·lagen cau en picat (sí, a nosaltres també ens dol acceptar-ho). La pell es torna més fina, frenadissa i perd aquella elasticitat que abans donàvem per feta.
Lidl ha entès perfectament el missatge de les seves consumidores sènior: volem eficàcia real, però no estem disposades a pagar 60 euros per un pot de marca de luxe.
La nova crema corporal de la línia Cien es presenta en un format generós, ideal per a un ús diari després de la dutxa, quan el porus està obert i delerós d’hidratació.
No és només una hidratant. És una barrera protectora que utilitza proteïnes estructurals per “omplir” visualment la pell des de la primera aplicació.
Components de luxe a preu de saldo
El que realment ens ha deixat bocabadades és la seva llista d’ingredients. No només trobem col·lagen en una concentració més que acceptable per al seu preu imbatible.
La fórmula es complementa amb agents nutritius que combaten la sequedat extrema, aquella que sol aparèixer especialment en genolls i colzes amb l’edat.
L’equip de desenvolupament de Lidl ha treballat en una textura que s’absorbeix en segons. Perquè siguem sinceres: ningú té temps d’esperar deu minuts per vestir-se al matí.
La seva aroma és suau, neta i evoca aquells tractaments de balneari que tant ens agraden, aportant una sensació de benestar immediata.
Consell: Aplica-la sempre amb moviments ascendents. Ajudaràs al drenatge limfàtic i potenciaràs l’efecte fermesa del col·lagen.
La comparativa que fa tremolar les marques
No és la primera vegada que un producte de Cien posa en perill la cosmètica d’alta gamma. Ja va passar amb la seva mítica crema facial que l’OCU va coronar fa anys.
Ara, el fenomen es repeteix amb aquest llançament corporal. Moltes usuàries a les xarxes socials ja la comparen amb locions que tripliquen el seu cost en farmàcies o parafarmàcies.
El preu és, sens dubte, el seu reclam principal. Per menys de 5 euros (depenent de les ofertes setmanals de la teva zona), pots endur-te a casa un tractament de qualitat professional.
És l’aliat perfecte per a la nostra economia domèstica, permetent-nos no renunciar a la cura personal premium per falta de pressupost.
On trobar-la i què buscar?
La reconeixeràs pel seu envàs net i professional. Sol estar ubicada a prop dels clàssics botes d’Urea o la línia de Caviar, però aquesta vola molt més ràpid.
Et recomanem que, si la veus, no t’ho pensis dues vegades. La logística de Lidl sol reposar per onades i podries trigar setmanes a tornar-la a veure disponible.
És ideal per a tot tipus de pells, però si la teva és especialment seca o madura, notaràs el canvi de textura en només una setmana d’ús constant.
Ens encanta veure com l’accés a una pell cuidada i lluminosa es democratitza d’aquesta manera, oi?
Recorda que els resultats són acumulatius: la clau no és quanta quantitat et poses avui, sinó no fallar ni un sol dia.
Un bàsic imprescindible al teu necesser
En resum, estem davant d’un producte que compleix les tres ‘B’: bo, bonic i, sobre tot, molt barat.
Lidl continua liderant aquesta tendència de “compra intel·ligent” on el que importa és el resultat al mirall i no el logotip de la caixa.
Ja ho saps, la propera vegada que passis pel passadís de basar, fes-hi una ullada ràpida abans que la veïna de dalt s’emporti l’últim pot.
Tu també ets de les que no pot sortir del Lidl sense provar una de les seves novetats de bellesa o prefereixes anar a sobre segur amb les teves marques de sempre?