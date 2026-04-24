L’èxit de Lidl per a l’estiu: converteix qualsevol barbacoa en un forn per a pizzes per menys de 8 €

Arriba el bon temps i totes cometem el mateix error. Traiem la barbacoa, comprem carn en excés i acabem amb el mateix menjar de sempre. (Sí, nosaltres també estem una mica cansades de la cansalada cremada).
Però aquest any les regles del joc han canviat al jardí de casa. Hi ha un objecte que està desapareixent dels estants de Lidl a una velocitat absurda perquè soluciona el drama dels sopars avorrits.
Parlem d’un accessori que promet resultats de restaurant de luxe sense que hagis de reformar la teva cuina ni gastar-te un sou en un forn de llenya tradicional.
El secret de l’efecte pedra a la teva terrassa
Si alguna vegada has intentat fer una pizza en una barbacoa normal, ja saps el resultat. La base es crema, el formatge no es fon i acabes demanant menjar a domicili per pura frustració.
La clau no està en el foc, sinó en la superfície. El gegant alemany ha llançat una pedra per a pizza dissenyada específicament per distribuir la calor de forma uniforme, una cosa que la teva graella de ferro mai podrà fer per si sola.
Aquesta peça està fabricada en cordierita, un material ceràmic que aguanta temperatures extremes i, el més important, absorbeix la humitat de la massa en segons.
Perquè la base quedi realment cruixent, un petit truc: escalfa prèviament la pedra sobre les brases almenys 15 minuts abans de deixar anar la pizza. El xoc tèrmic és el que crea aquelles bombolles daurades que tant ens agraden.
Un preu que sembla una errata de catàleg
El que ha desfermat la bogeria al passadís del Bazar de Lidl no és només la seva utilitat, sinó el seu preu ridícul. Estem parlant de tot just 8,99 euros per una eina que en botigues especialitzades sol superar els trenta.
És una inversió mínima per al rendiment que ofereix. No només serveix per a pizzes; és l’aliat perfecte per enfornar pa artesà amb crosta dura o fins i tot per fer focaccies amb aquell toc fumat que només dóna el carbó.
La peça té un diàmetre de 30 centímetres, la mida estàndard que encaixa en pràcticament qualsevol barbacoa rodona o quadrada del mercat actual.
A més, inclou una estructura amb anses laterals perquè puguis moure-la sense risc de quemades (encara que, per favor, usa sempre guants tèrmics, no volem sustos).
Per què la teva butxaca (i el teu paladar) ho notaran
En plena època d’estalvi, buscar alternatives d’oci a casa és la decisió més intel·ligent. Un sopar per a quatre en una pizzeria de moda ja no baixa dels 60 euros. Amb aquest gadget, el cost es redueix als ingredients.
Les associacions de consumidors sempre recomanen invertir en utensilis duradors que evitin el consum d’ultraprocessats. En tenir una pedra professional, t’oblides de les pizzes congelades i comences a experimentar amb masses casolanes.
És imprescindible destacar que el manteniment és mínim. No necessita sabons agressius, només un raspat suau una vegada que estigui completament freda. Recorda: mai li tiris aigua freda quan cremi o es trencarà pel xoc tèrmic.
La urgència: Per què volar a buscar-la avui mateix?
Ja coneixem com funciona el fenomen Lidl. Els seus llançaments estrella de la secció de llar solen esgotar-se en qüestió d’hores i triguen mesos a tornar a reposició.
Amb l’inici de la temporada de reunions exteriors, la demanda s’ha disparat. És el típic objecte que veus al carret de la veïna i t’en penedeixes de no haver-lo agafat quan vas passar pel passadís central.
Si tens planejat un dinar aquest cap de setmana, aquest és el secret que deixarà tothom amb la boca oberta. Poques coses són tan satisfactòries com servir una pizza amb aquella aroma de llenya mentre la resta segueix esperant que es dauri el xoriço.
Si no la trobes a la teva botiga física més propera, dona un cop d’ull a la web oficial. A vegades guarden estoc exclusiu per a venda online que vola en minuts.
Al cap i a la fi, es tracta de millorar aquelles estones que passem amb els nostres sense que el compte corrent pateixi pel camí. És una compra mestra, d’aquelles que et fan sentir que has hackejat el sistema dels preus alts.
Tens ja el llevat i la farina al rebost per estrenar-la?