El pintallavis de Mercadona que totes volen: rivalitza amb marques de luxe per només 4,50 €

Per només 4,50 euros, Mercadona ha aconseguit el que moltes marques de luxe persegueixen: un pintallavis que embelleix, hidrata i sorprèn. El nou Volumizer Gloss de Deliplus s’ha convertit en objecte de desig per la seva eficàcia i el seu preu irresistible.
Aquest gloss no és un més. Promet uns llavis més voluminosos, un acabat natural i una duració que rivalitza amb productes molt més cars. Amb una fórmula que inclou pèptids i àcid hialurònic, Mercadona torna a demostrar que la bellesa no ha de ser cara.
Per què tothom parla d’aquest pintallavis?
Mercadona ha tornat a encendre la febre beauty amb el llançament del seu Volumizer Gloss. En un context on els preus pugen arreu, trobar un cosmètic de qualitat per menys de cinc euros és gairebé un petit miracle.
Als prestatges de perfumeria, aquest gloss no passa desapercebut. El seu envàs elegant i minimalista recorda el de marques premium, i l’efecte volum immediat el fa molt desitjat per qui vol realçar els llavis de forma natural.
Ingredients estrella: què el fa diferent?
El secret de l’èxit rau en la fórmula. Aquest gloss incorpora pèptids, coneguts per estimular la producció de col·lagen, aportant fermesa i volum. Juntament amb l’àcid hialurònic, que hidrata en profunditat, manté els llavis suaus, plens i amb una brillantor saludable durant hores.
El resultat és una textura lleugera, gens enganxosa, que embelleix sense recarregar. A més, el seu to s’adapta a la pigmentació natural dels llavis, oferint aquell efecte de “els teus llavis, però millor” que tant agrada.
Imitació o innovació? Comparat amb marques de luxe
Moltes usuàries han comparat aquest gloss amb productes de gamma alta, que poden costar fins a deu vegades més. L’estètica, la fórmula i fins i tot la sensació en aplicar-lo fan que molts el considerin un dupe o clon de pintallavis com els de Dior, Fenty o Too Faced.
Tot i que hi ha diferències —com la concentració d’ingredients actius o un envasament més sofisticat en les marques de luxe—, el Volumizer Gloss aconsegueix uns resultats sorprenents. A les xarxes abunden els vídeos de comparació i proves de resistència que reforcen la seva bona fama.
Opinions reals: què en diuen a les xarxes?
TikTok, Instagram i fòrums de bellesa en van plens d’usuaris explicant la seva experiència amb el nou gloss de Mercadona. Les valoracions en destaquen el brillantor elegant, la frescor immediata en aplicar-lo i, sobretot, l’efecte volum visible sense sensació de cremor, a diferència d’altres productes similars.
Moltes consumidores elogien la seva durabilitat i la capacitat de millorar la textura dels llavis amb l’ús continuat. Moltes persones que el van comprar per provar-lo, han repetit.
L’auge de la bellesa “low cost”: una tendència imparable
Aquest llançament no és casual. Forma part d’una estratègia més àmplia en què marques com Deliplus aposten per democratitzar la cosmètica. Productes efectius, ben formulats i amb preus justos estan desafiant les marques tradicionals.
El que abans s’associava amb “barat i de baixa qualitat” ha canviat. Cada cop més persones valoren l’equilibri entre funcionalitat, disseny i cost. I Mercadona s’ha consolidat com a líder en aquesta revolució silenciosa.
Bellesa accessible: una nova forma d’empoderament
El Volumizer Gloss no és només un producte de maquillatge. És també un símbol de com la bellesa s’està tornant més inclusiva i accessible. No cal gastar una fortuna per sentir-se bé, veure’s bé o cuidar-se.
En temps on l’estalvi és clau per a moltes famílies, trobar petites alegries com aquesta pot marcar la diferència. I Mercadona, un cop més, ha entès què necessita el consumidor abans que ningú.
Ja l’has provat? Explica’ns què t’ha semblat i comparteix aquest descobriment amb qui també estima les bones troballes. Perquè, a vegades, un simple gloss pot fer-te sentir com una estrella.