Carmen Lomana (77 anys) revela el seu perfum favorit de 300 euros: fa olor de net i no empalaga

Les xarxes socials han parlat i, una vegada més, el focus es posa en la dona que millor representa el concepte d’elegància clàssica al nostre país. Parlem de Carmen Lomana, qui ha tornat a desfermar una onada de curiositat després de revelar quin és el perfum que porta anys acompanyant-la.
No estem davant una fragància de moda passatgera que desapareix de les prestatgeries al final de temporada. Es tracta d’un aroma amb història, un d’aquells que, quan entres en una habitació, deixen una empremta subtil però inesborrable. És, possiblement, el secret millor guardat del seu tocador.
L’obsessió per l’aroma de “luxe silenciós”
Què fa que un perfum es converteixi en icònic? Per a Carmen, la resposta és clara: la consistència. Mentre altres canvien de fragància segons el dia, ella ha trobat en un aroma específic l’extensió perfecta de la seva personalitat: refinada, segura i profundament sofisticada.
Es tracta de Fracas, de Robert Piguet. Un perfum que no necessita presentacions exagerades perquè la seva composició parla per si sola. És una fragància que ha estat etiquetada històricament com una obra mestra de la perfumeria, estimada per icones d’estil de totes les dècades.
A què fa olor realment el perfum de Carmen Lomana?
La màgia de Fracas resideix en el seu cor de nard. És una fragància floral, sí, però oblida tot el que creus saber sobre els perfums florals convencionals. No és lleuger ni cítric; és dens, cremós i amb una profunditat que resulta gairebé addictiva.
A més del nard, trobem notes de gessamí, gardènia i una base de sàndal i mesc que li aporten aquesta calidesa terrosa. És una combinació que s’allunya de les tendències actuals de sucres i fruites, apostant per una feminitat poderosa i sense concessions.
És, en essència, l’aroma que associaríem a un sopar de gala o a un esdeveniment d’etiqueta, però que Carmen utilitza amb aquesta naturalitat pròpia de qui sap que la distinció no s’esforça, simplement es té.
La història darrere de la joia de Robert Piguet
No és casualitat que aquest perfum hagi conquerit una experta com Lomana. Robert Piguet va ser un modista que entenia el perfum com l’accessori definitiu de la moda. Fracas va ser llançat originalment el 1948 i, des de llavors, la seva fórmula ha romàs pràcticament intacta.
És una peça de col·lecció. Quan el portes, no només portes un aroma; portes un fragment de la història de l’alta costura. És precisament aquest valor històric i la seva capacitat per desmarcar-se del que està “massificat” el que el converteix en una inversió intel·ligent per a qualsevol amant de la bellesa.
És per a tu aquesta fragància?
Si busques alguna cosa que passi desapercebuda o que sigui molt fresca, potser Fracas no sigui la teva millor elecció. Però si busques deixar una empremta de sofisticació, si vols que el teu perfum sigui aquest detall que et defineix abans fins i tot que diguis la teva primera paraula, llavors és el moment de provar-lo.
És una fragància que requereix personalitat per portar-la. No s’ajusta a l’usuari, sinó que l’usuari ha d’estar a l’altura de la seva intensitat. I potser, aquest sigui el major atractiu que ha vist Carmen en ell durant tants anys.
Ara que coneixes el seu secret, la pregunta és: t’atreviràs a provar un aroma amb tanta història, o prefereixes seguir amb els clàssics de sempre? Recorda que l’olfacte és el sentit amb més memòria. Què vols que recordin de tu?