Carmen Lomana (77 años) revela su perfume favorito de 300 euros: huele a limpio y no empalaga

Las redes sociales han hablado y, una vez más, el foco se pone en la mujer que mejor representa el concepto de elegancia clásica en nuestro país. Hablamos de Carmen Lomana, quien ha vuelto a desatar una ola de curiosidad tras revelar cuál es el perfume que lleva años acompañándola.

No estamos ante una fragancia de moda pasajera que desaparece de las estanterías al final de temporada. Se trata de un aroma con historia, uno de esos que, cuando entras en una habitación, dejan una huella sutil pero imborrable. Es, posiblemente, el secreto mejor guardado de su tocador.

La obsesión por el aroma de «lujo silencioso»

¿Qué hace que un perfume se convierta en icónico? Para Carmen, la respuesta es clara: la consistencia. Mientras otros cambian de fragancia según el día, ella ha encontrado en un aroma específico la extensión perfecta de su personalidad: refinada, segura y profundamente sofisticada.

Se trata de Fracas, de Robert Piguet. Un perfume que no necesita presentaciones exageradas porque su composición habla por sí sola. Es una fragancia que ha sido etiquetada históricamente como una obra maestra de la perfumería, amada por iconos de estilo de todas las décadas.

¿A qué huele realmente el perfume de Carmen Lomana?

La magia de Fracas reside en su corazón de nardo. Es una fragancia floral, sí, pero olvida todo lo que crees saber sobre los perfumes florales convencionales. No es ligero ni cítrico; es denso, cremoso y con una profundidad que resulta casi adictiva.

Además del nardo, encontramos notas de jazmín, gardenia y una base de sándalo y almizcle que le aportan esa calidez terrosa. Es una combinación que se aleja de las tendencias actuales de azúcares y frutas, apostando por una feminidad poderosa y sin concesiones.

Es, en esencia, el aroma que asociaríamos a una cena de gala o a un evento de etiqueta, pero que Carmen utiliza con esa naturalidad propia de quien sabe que la distinción no se esfuerza, simplemente se tiene.

La historia detrás de la joya de Robert Piguet

No es casualidad que este perfume haya conquistado a una experta como Lomana. Robert Piguet fue un modista que entendía el perfume como el accesorio definitivo de la moda. Fracas fue lanzado originalmente en 1948 y, desde entonces, su fórmula ha permanecido prácticamente intacta.

Es una pieza de colección. Cuando lo llevas, no solo llevas un aroma; llevas un fragmento de la historia de la alta costura. Es precisamente este valor histórico y su capacidad para desmarcarse de lo que está «masificado» lo que lo convierte en una inversión inteligente para cualquier amante de la belleza.

¿Es para ti esta fragancia?

Si buscas algo que pase desapercibido o que sea muy fresco, quizás Fracas no sea tu mejor elección. Pero si buscas dejar una huella de sofisticación, si quieres que tu perfume sea ese detalle que te define antes incluso de que digas tu primera palabra, entonces es el momento de probarlo.

Es una fragancia que requiere personalidad para llevarla. No se ajusta al usuario, sino que el usuario debe estar a la altura de su intensidad. Y quizás, ese sea el mayor atractivo que ha visto Carmen en él durante tantos años.

Ahora que conoces su secreto, la pregunta es: ¿te atreverás a probar un aroma con tanta historia, o prefieres seguir con los clásicos de siempre? Recuerda que el olfato es el sentido con más memoria. ¿Qué quieres que recuerden de ti?