Adéu a les jaquetes de mitja temporada: la nova capa de punt de Zara que triomfa a Barcelona

És el dilema etern d’aquesta època. Al matí fa un fred polar, al migdia et sobres l’abric i al metro sembla que estiguis a la sauna. Necessitem peces que ens abriguin sense ofegar-nos, i que ens facin sentir arreglades sense haver de pensar gaire davant del mirall. Semblava impossible, però Zara ha trobat la fórmula màgica.
No és un abric pesat ni una jaqueta de punt avorrida. El gegant d’Inditex ha convertit una peça clàssica en l’objecte de desig absolut de la setmana. Estem parlant de la capa. Però no d’una qualsevol, sinó de la capa de punt amb mescla de llana que està causant furor a les xarxes.
Les expertes en moda ja li han posat nom a aquest fenomen: layering elevat a la màxima potència. (Sí, és l’excusa perfecta per sortir de casa sentint que portes una manta suau, però amb un look de revista).
L’elegància de la comoditat absoluta
El disseny és una lliçó de minimalisme. Sense botons, sense cremalleres i sense complicacions. La seva estructura folgada i envoltant cau sobre el cos amb una fluïdesa que afavoreix tothom. El teixit, amb un toc afelpat irresistible, aporta aquella escalfor necessària sense la rigidesa d’una gavardina o una parca.
El color estrella? El marró fosc. És la tonalitat que crida “luxe silenciós” i que combina amb tot el teu armari: des d’uns texans amples per a un dimarts qualsevol fins a uns pantalons de pinces i mocassins per anar a l’oficina. És la definició de versatilitat.
Atenció al detall: el seu tall obert permet portar a sota des d’una samarreta fina fins a un jersei gruixut o una camisa estructurada. És la peça “comodí” definitiva per quan el clima no es decideix.
Alerta: Estoc crític a Barcelona
Aquí ve la part dolorosa. Aquest “miracle” tèxtil té un preu que oscil·la entre els 69,95 € i els 79,90 € (depenent de l’acabat final), una inversió més que raonable per a una peça amb llana que no et trauràs fins al març. Però la veu ha corregut massa ràpid.
A les botigues físiques de Barcelona, especialment a punts calents com Passeig de Gràcia o Diagonal Mar, trobar-la comença a ser una missió impossible. Les clientes l’estan agafant al vol. A la web, el cartell de “temporalment esgotat” ja apareix en diverses talles i colors (també la tens en gris i negre), tot i que la marca promet reposicions.
Per què necessites aquesta capa ja
Més enllà de la tendència, és una compra intel·ligent. Estem vivint un canvi de cicle en la moda: deixem enrere les siluetes rígides per abraçar la funcionalitat elegant. Aquesta capa no et limita el moviment, t’abriga els ronyons i et dóna un aire sofisticat instantani.
Si la veus penjada al prestatge o disponible a l’app, no t’ho pensis. És d’aquelles peces que, quan arriba el fred de veritat i tothom la porta, et penedeixes d’haver deixat escapar. El “quiet luxury” era això: anar calenta, còmoda i impecable.