Acaben d’arribar a Sfera 6 bosses precioses i molt especials que seran tendència aquesta primavera: s’esgotaran en temps rècord

L’espera ha acabat. Just quan començàvem a treure les jaquetes d’entretemps, Sfera ha decidit llançar la seva artilleria pesant en forma de bosses de mà. I no són uns dissenys qualsevol; són autèntiques joies visuals que semblen acabades de sortir d’una passarel·la de París.
La col·lecció primavera-estiu 2026 de la marca ja ha aterrat a les prestatgeries i el rebombori als passadissos d’El Corte Inglés és total. (Sí, nosaltres també hem hagut de fer un esforç per no endur-nos-els tots a casa).
Si busques aquest accessori especial que transformi un vestit bàsic en un “outfit” d’impacte, deixa de buscar. Aquests sis models són la resposta a les teves pregàries estilístiques, però t’avisem: el cartell d'”exhaurit” està a punt de penjar-se.
L’explosió de les textures naturals
Aquest any la tendència és clara: tornem a l’origen. El protagonista absolut és el rafia trenat combinat amb detalls de pell sintètica de colors vibrants. És el que les expertes anomenen l'”estil costa”, ideal tant per a l’oficina com per a una terrassa davant del mar.
Sfera ha aconseguit que materials humils semblin pur luxe gràcies a uns acabats impecables. Els detalls de claps metàl·lics i les nanses de fusta aporten aquesta personalitat que sovint trobem a faltar en les marques de gran consum.
L’expert en moda de la firma destaca que han buscat la versatilitat total. Un mateix disseny pot acompanyar-te en un casament de dia o en una tarda de compres relaxada. (És la compra intel·ligent per excel·lència de la temporada).
Colors que desperten qualsevol armari
Oblida’t del negre avorrit per un moment. Aquesta primavera, Sfera aposta pel verd llima, el taronja teula i un blau elèctric que hipnotitza. Són tons pensats per ser el centre d’atenció, no un simple acompanyant.
El benefici d’aquestes peces és que actuen com un imant de mirades. No cal que t’arrisquis amb la roba si no et veus amb cor; deixa que la bossa faci tota la feina bruta per tu. És el truc de les que més en saben per anar sempre perfectes sense complicacions.
A més, la mida “mitjana” s’imposa. Prou de bosses on no hi cap ni el mòbil o de maletes gegants on ho perds tot. Sfera ha trobat el punt d’equilibri perfecte per a la dona real del 2026.
El preu: la cirereta del pastís
Aquí és on Sfera ens acaba de conquerir el cor (i la cartera). Malgrat tenir uns dissenys tan especials, la majoria d’aquestes bosses es mantenen en una franja d’entre els 15 i els 30 euros. És gairebé impossible trobar més estil per menys diners.
Aquesta política de preus democràtics permet que ens puguem donar un capritx sense remordiments. Comprar qualitat i tendència a preu de marca blanca és una decisió estratègica que el teu pressupost agrairà a final de mes.
Moltes seguidores de la marca ja han començat a compartir els seus favorits a les xarxes, provocant un efecte dominó que buida l’estoc online en qüestió de minuts.
Si veus el teu model preferit disponible, no cometis l’error de pensar-t’ho gaire. En la moda “low cost”, qui dubta es queda sense el seu tresor.
Demà totes en voldran una
La primavera acaba de començar i el ritme de vendes indica que aquestes bosses seran els imprescindibles del 2026. No esperis a veure-les penjades de l’espatlla de la teva veïna per decidir-te.
Mañana, quan entris a l’oficina o quedis amb les amigues, podries ser tu qui marqui el camí a seguir. Una bossa nova és la forma més barata i ràpida de pujar l’autoestima i sentir que l’estiu ja és un poc més a prop.
¿Vas a ser la que s’avanci a la tendència o la que es penedeixi de no haver-la comprat a temps? La nova col·lecció de Sfera t’està esperant, però no ho farà durant gaire estona.