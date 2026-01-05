Tanquen Mercadona, Bonpreu i Lidl les seves portes per Reis: horari definitiu per a compres d’última hora

Ens ha passat a totes. De fet, ens passa cada any. Arriba la tarda del 5 de gener, tens els regals a mitges i, de sobte, el pànic: falta el Tortell de nata, el carbó de sucre o les piles per a les joguines.
A diferència de la nit de Cap d’Any, on tot tanca d’hora, la Nit de Reis és la jornada de vendes més frenètica de l’any. Però alerta, perquè encara que molts supermercats allarguen l’horari, l’endemà (dia 6) el tancament és total i absolut a tot Catalunya. Perquè no et trobis la persiana abaixada o la prestatgeria buida, hem recopilat els horaris oficials de les grans cadenes per a aquesta vigília màgica.
Mercadona: Horari complet (però sense excepcions)
La cadena de Juan Roig sap que avui és dia de vendre Tortells.
A diferència dels dies 24 i 31 de desembre, avui 5 de gener Mercadona manté el seu horari habitual.
Això significa que podràs comprar fins a les 21:30 hores a la gran majoria dels seus establiments.
Atenció: No t’adormis. Tot i que tanquen tard, el producte fresc (i els seus famosos Tortells congelats) sol esgotar-se cap a les set de la tarda.
I recorda: el dia 6 de gener (Reis) estaran tancats. No hi haurà excepcions.
Bonpreu i Esclat: El ritme català
Els nostres supermercats de referència també ho donaran tot avui.
La majoria d’establiments Bonpreu i Esclat mantindran les portes obertes en el seu horari regular, tancant entre les 21:00 i les 21:30 hores segons la localitat.
És l’opció més segura si busques producte de proximitat o aquella ampolla de cava freda per acompanyar les postres.
Igual que la competència, el dia 6 abaixen la persiana completament.
Lidl i Aldi: L’opció alemanya
Si el teu pla és aconseguir les últimes joguines de fusta o els dolços de la marca Deluxe, tens marge.
Ambdues cadenes operaran amb normalitat avui dilluns 5 de gener.
Això implica un tancament generalitzat a les 21:30 hores (tot i que algunes botigues urbanes podrien tancar a les 21:00 h, revisa el cartell de l’entrada).
El Cross-Selling (El truc d’experta)
Ja que correràs al súper, no oblidis un detall clau: les piles alcalines.
No hi ha res més trist que un nen amb una joguina nova que no funciona.
Aprofita la cua de caixa per agafar un pack de piles AA i AAA (les de marca blanca de qualsevol d’aquests súpers tenen una relació qualitat-preu excel·lent).
Carrefour i El Corte Inglés: Els endarrerits
Són l’esperança de les que sempre arribem tard a tot i ens falta el “regal gros”.
Els hipermercats grans i els centres comercials tenen la llicència més àmplia.
- El Corte Inglés: Sol apurar fins a les 22:00 hores avui dia 5 per aprofitar les compres de joguines d’últim minut.
- Carrefour: Els hipermercats solen mantenir-se oberts fins a les 22:00 hores.
Dia 6 de gener: Tancament total (o gairebé)
Demà dimarts, Dia de Reis, és un festiu “vermell” al calendari.
Tots els grans supermercats (Mercadona, Lidl, Bonpreu, Aldi) estaran tancats.
Si a les 10 del matí t’adones que no tens pa, les teves úniques opcions seran:
- Supermercats amb llicència especial: Tipus Supercor Exprés, alguns Condis Shop o botigues 24h.
- Benzineres i Pastisseries: Que obriran majoritàriament al matí per entregar encàrrecs.
El millor consell? Posa’t una alarma ara mateix i baixa al súper abans que comenci la Cavalcada.
El teu “jo” de demà t’ho agrairà mentre esmorza tranquil·la.