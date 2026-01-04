Barcelona descobreix el Tortell de Reis més barat de la temporada i és a Lidl

Falten poques hores perquè Ses Majestats d’Orient facin la seva aparició i, admetem-ho, nosaltres seguim amb la llista de tasques a mig fer. Entre els regals d’última hora i el menú de Reis, el pressupost comença a tremolar.
Però tranquil·la, perquè hem trobat el salvavides definitiu per a la teva butxaca. Si enguany et negues a pagar els més de 30 euros que demanen en algunes pastisseries artesanes, Lidl té la solució que arrasa en vendes.
La joia “low-cost” que vola de les prestatgeries
Parlem del Tortell de Reis sense farcit de la marca pròpia de Lidl. Un clàssic que aquest 2026 s’ha coronat oficialment com l’opció més barata del mercat a Barcelona i a la resta de l’Estat.
Mentre que la competència frega o supera els 8 euros en les seves versions bàsiques, la cadena alemanya ha donat un cop de puny sobre la taula fixant el preu de la seva versió de 400 grams en uns increïbles 5,19 euros.
Què ens enduem per aquest preu?
No et deixis enganyar per l’etiqueta d’“econòmic”. Aquest brioix compleix amb el que promet:
- La massa: Elaborada amb ous de gallines criades a terra i mantega, aconseguint aquesta textura esponjosa que busquem en sucar-lo a la xocolata.
- La decoració: No hi falta la fruita confitada (carbassa i taronja) ni l’ametlla laminada, que li dona aquest toc cruixent irresistible.
- La mida: Els seus 400 grams són perfectes per a famílies petites o per a qui prefereix farcir-lo a casa al seu gust.
Dada important: Si ets de l’equip “amb nata”, Lidl també té la seva famosa versió farcida de nata 100% autèntica (750g) per 9,49 euros, avalada un any més per l’OCU com a “Compra Mestra”.
El truc d’estil: Personalitza’l tu mateixa
Aquí és on traiem la nostra vena creativa. Comprar la versió bàsica de 5,19 euros ens permet jugar amb el farcit sense gastar de més.
Nosaltres et proposem obrir-lo per la meitat i farcir-lo amb una trufa casolana ràpida o, si et sents atrevida, amb una crema de festuc (molt en tendència aquest 2026). D’aquesta manera, converteixes un producte de supermercat en unes postres d’aparença gourmet per menys de 10 euros en total.
Combina-ho amb… (La Tècnica Macarena Shoes)
Per elevar l’experiència, aquest tortell demana a crits un acompanyant a l’altura. Nosaltres el servim sempre amb el Cacao a la Taza de Mercadona (llest per prendre), que per tot just uns euros completa el berenar perfecte.
Si vols donar-li un toc “chic” a la taula, presenta’l sobre una safata daurada o de fusta rústica; ningú notarà que és l’opció més barata del súper.
La competència: Qui li trepitja els talons?
Perquè tinguis tota la informació abans de sortir corrents al súper, hem comparat els preus reals a Barcelona per a aquesta campanya de Reis 2026. Tot i que Lidl guanya en preu absolut, la batalla està renyida:
- Lidl (Sense farcit): El guanyador indiscutible amb els seus 5,19 €.
- Aldi (Sense farcit): El segueix molt de prop per 5,89 € (450g). Una alternativa fantàstica si tens un Aldi més a prop de casa.
- Carrefour: La seva opció bàsica ronda els 6,49 €, encara que destaca més per la seva versió amb nata (premiada enguany).
- Dia: El seu tortell “Dulce Noel” se situa sobre els 7,99 €, tot i que sol tenir fins solidaris.
- Mercadona: Es queda una mica més enrere en preu, amb opcions que ronden els 8,90 €, i solen ser congelats.
Corre, que vola (Literalment)
La disponibilitat és l’únic problema. En ser el producte estrella dels fullets d’aquesta setmana, les existències del tortell de 5,19 euros solen exhaurir-se a primera hora del matí del dia 5.
La nostra recomanació és clara: no esperis a la tarda de la Cavalcada. Passa’t pel teu Lidl més proper ara mateix i assegura’t l’esmorzar del dia 6. Al final, l’important és mantenir la il·lusió i la tradició sense que la pujada de gener se’ns faci més costeruda del necessari. Feliços Reis!