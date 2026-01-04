Barcelona descubre el Roscón de Reyes más barato de la temporada y está en Lidl

Faltan pocas horas para que Sus Majestades de Oriente hagan su aparición y, admitámoslo, seguimos con la lista de tareas a medio hacer. Entre los regalos de última hora y el menú de Reyes, el presupuesto comienza a temblar.

Pero tranquila, porque hemos encontrado el salvavidas definitivo para tu bolsillo. Si este año te niegas a pagar más de 30 euros que piden en algunas pastelerías artesanales, Lidl tiene la solución que arrasa en ventas.

La joya «low-cost» que vuela de los estantes

Hablamos del Roscón de Reyes sin relleno de la marca propia de Lidl. Un clásico que este 2026 se ha coronado oficialmente como la opción más barata del mercado en Barcelona y en el resto del Estado.

Mientras que la competencia roza o supera los 8 euros en sus versiones básicas, la cadena alemana ha dado un golpe en la mesa fijando el precio de su versión de 400 gramos en unos increíbles 5,19 euros.

¿Qué obtenemos por este precio?

No te dejes engañar por la etiqueta de “económico”. Este brioche cumple con lo que promete:

La masa: Elaborada con huevos de gallinas criadas en suelo y mantequilla, logrando esa textura esponjosa que buscamos al mojarlo en chocolate.

Elaborada con huevos de gallinas criadas en suelo y mantequilla, logrando esa textura esponjosa que buscamos al mojarlo en chocolate. La decoración: No falta la fruta confitada (calabaza y naranja) ni la almendra laminada, que le da ese toque crujiente irresistible.

No falta la fruta confitada (calabaza y naranja) ni la almendra laminada, que le da ese toque crujiente irresistible. El tamaño: Sus 400 gramos son perfectos para familias pequeñas o para quien prefiere rellenarlo en casa a su gusto.

Dato importante: Si eres del equipo «con nata», Lidl también tiene su famosa versión rellena de nata 100% auténtica (750g) por 9,49 euros, avalada un año más por la OCU como «Compra Maestra».

El truco de estilo: Personalízalo tú misma

Aquí es donde sacamos nuestra vena creativa. Comprar la versión básica de 5,19 euros nos permite jugar con el relleno sin gastar de más.

Te proponemos abrirlo por la mitad y rellenarlo con una trufa casera rápida o, si te sientes atrevida, con una crema de pistacho (muy en tendencia este 2026). De esta manera, conviertes un producto de supermercado en un postre de apariencia gourmet por menos de 10 euros en total.

Combínalo con… (La Técnica Macarena Shoes)

Para elevar la experiencia, este roscón pide a gritos un acompañante a la altura. Nosotros lo servimos siempre con el Cacao a la Taza de Mercadona (listo para tomar), que por apenas unos euros completa la merienda perfecta.

Si quieres darle un toque «chic» a la mesa, preséntalo sobre una bandeja dorada o de madera rústica; nadie notará que es la opción más barata del súper.

La competencia: ¿Quién le pisa los talones?

Para que tengas toda la información antes de salir corriendo al súper, hemos comparado los precios reales en Barcelona para esta campaña de Reyes 2026. Aunque Lidl gana en precio absoluto, la batalla está reñida:

Lidl (Sin relleno): El ganador indiscutible con sus 5,19 €. Aldi (Sin relleno): Lo sigue muy de cerca por 5,89 € (450g). Una alternativa fantástica si tienes un Aldi más cerca de casa. Carrefour: Su opción básica ronda los 6,49 €, aunque destaca más por su versión con nata (premiada este año). Dia: Su roscón «Dulce Noel» se sitúa sobre los 7,99 €, aunque suele tener fines solidarios. Mercadona: Se queda un poco más atrás en precio, con opciones que rondan los 8,90 €, y suelen ser congelados.

Corre, que vuela (Literalmente)

La disponibilidad es el único problema. Al ser el producto estrella de los folletos de esta semana, las existencias del roscón de 5,19 euros suelen agotarse a primera hora de la mañana del día 5.

Nuestra recomendación es clara: no esperes a la tarde de la Cabalgata. Pásate por tu Lidl más cercano ahora mismo y asegúrate el desayuno del día 6. Al final, lo importante es mantener la ilusión y la tradición sin que la cuesta de enero se nos haga más empinada de lo necesario. ¡Felices Reyes!