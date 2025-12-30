Cierran Mercadona, Bonpreu y Lidl sus puertas por Año Nuevo: horario definitivo para compras de última hora

Nos ha pasado a todas. Llega el día 31, tienes el menú medio listo y, de repente, el pánico: falta el hielo, el pan tostado o, peor aún, las uvas. Al no ser festivo nacional, confiamos en que todo estará abierto hasta tarde, pero los supermercados en Barcelona tienen preparadas jornadas intensivas con cierres anticipados para que sus trabajadores también puedan cenar en familia.

Para que no te encuentres la persiana bajada y tengas que correr a una tienda de conveniencia pagando el doble, hemos recopilado los horarios oficiales de las grandes cadenas para este 31 de diciembre.

Mercadona: la puntualidad estricta

La cadena de Juan Roig no perdona ni hace excepciones.

Si eres fan de Hacendado, debes saber que todos sus supermercados adelantarán el cierre a las 19:00 horas.

Es innegociable. A las siete en punto, las puertas se bloquean.

Y atención, porque el día 1 de enero (Año Nuevo), todas sus tiendas permanecerán cerradas y aseguradas, así que la previsión es vital.

Bonpreu y Esclat: el ritmo catalán

Nuestros supermercados de referencia en Cataluña suelen ser un poco más flexibles, pero la noche de Año Nuevo también adelantan la salida.

La mayoría de establecimientos Bonpreu y Esclat cerrarán sus puertas entre las 19:30 y las 20:00 horas.

No obstante, te recomendamos mirar el cartel de tu tienda de barrio, porque algunos Bonpreu pequeños en el centro de Barcelona (los de formato exprés) podrían apurar hasta las 20:00 h, pero no te arriesgues más allá.

Lidl y Aldi: la opción alemana

Si tu plan es conseguir ese marisco congelado o los aperitivos gourmet de última hora, corre.

Ambas cadenas seguirán la tónica general y cerrarán a las 19:00 horas el día 31.Aviso importante: El día 1 de enero es festivo rojo en el calendario. Solo encontrarás abiertos algunos supermercados con licencia especial (tipo Supercor o Condis Express) y gasolineras.

Carrefour y Alcampo: los rezagados

Son la esperanza de las que siempre llegamos tarde.

Los hipermercados grandes (como el Carrefour de Glòries o La Maquinista) suelen tener permiso para cerrar un poco más tarde, normalmente alrededor de las 20:00 horas.

Organiza tu nevera (El truco de experta)

Ya que correrás al súper, aprovecha para comprar recipientes herméticos o bolsas de congelación.

Nosotros siempre recomendamos tener a mano un buen stock de táperes de vidrio (como los de la serie 365+ de IKEA) para guardar las sobras de la cena.

Es la mejor manera de empezar el año con la nevera ordenada y sin olores extraños de langostino.

¿Qué pasa con las tiendas exprés?

Si a las 20:05 te das cuenta de que no tienes cava, tu única salvación serán las tiendas de conveniencia tipo Opencor, Charter o los supermercados 24h.

Suelen abrir hasta más tarde, pero prepárate para hacer cola y pagar un sobreprecio.

Lo mejor es que te pongas una alarma en el móvil ahora mismo y bajes al súper antes de las seis de la tarde.

Tu «yo» del futuro (y tu bolsillo) te lo agradecerán cuando estés brindando tranquila y sin estrés.