El plat preparat de Mercadona que s’ha convertit en el favorit dels clients: es prepara en 2 minuts i costa menys d’1,50 €

El nou plat a punt per escalfar i gaudir ha desfermat la bogeria entre fans del formatge i amants de la comoditat.
Una de les últimes novetats als seus supermercats és el Mac & Cheese, el clàssic plat de pasta amb formatge d’origen americà, que ara es pot trobar per només 1,30 € en un format individual de 190 grams. I el més destacat: es pot gaudir en menys de tres minuts.
Una novetat cremosa per només 1,30 €
La cadena valenciana ha afegit a la seva línia de plats preparats una opció que combina rapidesa, bon preu i bon gust. El seu Mac & Cheese, amb forma de pasta de tauró i una intensa salsa de formatge, ha estat rebut amb entusiasme pels consumidors i s’ha convertit en un dels productes més buscats a les seves botigues.
Està dissenyat com a menjar ràpid per escalfar al microones, tot i que també es pot preparar al foc. El més destacable és que per 1,30 euros ofereix una textura cremosa, amb bona quantitat de salsa, sense necessitat d’afegir-hi res més.
Què porta exactament aquest Mac & Cheese?
El contingut de l’envàs inclou pasta cuita tipus tauró, coberta amb una salsa de formatge groc, típicament americana. Tot i que l’envàs no promet ingredients artesanals, el seu sabor ha estat descrit pels usuaris com a “intens”, “molt aconseguit” i “millor que altres més cars”.
Conté lactosa i gluten, un detall important per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies. El seu valor energètic ronda les 230 kcal per ració, fet que el converteix en un snack o àpat lleuger.
Les xarxes el proven… i l’aproven
Els vídeos a TikTok han estat el principal canal de difusió del nou producte. Comptes com @mario_baeza, @edu_luque i @ndenonoo han compartit la seva experiència en temps real, amb reaccions com:
“Quina bogeria de gust!”
“Està boníssim, i només costa 1,30”
“Es prepara en 3 minuts, no m’ho crec”
Alguns fins i tot han comparat el producte amb opcions de marques americanes com Kraft o amb versions gurmet, destacant que, per al seu preu, el sabor supera expectatives.
Com es prepara i on comprar-lo?
El Mac & Cheese es troba a la secció de refrigerats o plats preparats de Mercadona. Ve en una safata de plàstic segellada amb instruccions molt simples:
- Microones: obrir lleugerament la tapa, escalfar entre 2 i 3 minuts.
- Paella: abocar el contingut i escalfar a foc mitjà fins que estigui ben calent.
Aquest format el converteix en una opció ideal per portar a la feina, per sopars ràpids o com a alternativa a cuinar des de zero. No requereix estris addicionals i no embruta més que una cullera.
És millor que altres preparats?
En comparació amb altres opcions del mercat, el Mac & Cheese de Mercadona destaca per la seva relació qualitat-preu. Tot i que no és un producte “gurmet”, el seu sabor compleix amb escreix per ser un preparat de supermercat.
Altres marques venen formats similars entre 2 i 4 euros, i algunes opcions congelades no aconsegueixen la mateixa cremositat sense afegir-hi llet o mantega extra.
A més, el fet que no sigui un producte congelat, sinó refrigerat, permet una textura més homogènia després de l’escalfament.
Un èxit amb gust americà i segell espanyol
Aquest llançament reflecteix com Mercadona sap captar tendències internacionals i adaptar-les al gust local. El Mac & Cheese és un menjar icònic als Estats Units, present a sopars familiars, menús escolars i receptes casolanes. La seva arribada als lineals espanyols demostra que la cuina americana segueix guanyant terreny, especialment entre el públic jove.
Mercadona ha aconseguit crear una opció assequible, fàcil i apetitosa, que s’afegeix a la seva línia de productes virals com l’hummus de pebrot, les croquetes d’escudella o el sushi llest per endur.
Un mos que l’està petant
Si encara no l’has tastat, potser hauràs de donar-te pressa: molts usuaris ja informen que desapareix ràpidament de les prestatgeries. I és que en plena onada de calor i amb el ritme accelerat de l’estiu, aquest tipus de productes exprés guanyen cada cop més adeptes.
Ja l’has provat? T’ha agradat o prefereixes fer-lo tu a casa?
Explica’ns la teva opinió i comparteix aquest article amb els teus amics més formatgers.
Perquè quan la comoditat i el sabor es troben per només 1,30 €, és impossible no parlar-ne.