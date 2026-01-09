El plato preparado de Mercadona que se ha convertido en el favorito de los clientes: se prepara en 2 minutos y cuesta menos de 1,50 €

El nuevo plato listo para calentar y disfrutar ha desatado la locura entre los fans del queso y amantes de la comodidad.

Una de las últimas novedades en sus supermercados es el Mac & Cheese, el clásico plato de pasta con queso de origen americano, que ahora se puede encontrar por solo 1,30 € en un formato individual de 190 gramos. Y lo más destacado: se puede disfrutar en menos de tres minutos.

Una novedad cremosa por solo 1,30 €

La cadena valenciana ha añadido a su línea de platos preparados una opción que combina rapidez, buen precio y buen sabor. Su Mac & Cheese, con forma de pasta de tiburón y una intensa salsa de queso, ha sido recibido con entusiasmo por los consumidores y se ha convertido en uno de los productos más buscados en sus tiendas.

Está diseñado como comida rápida para calentar en el microondas, aunque también se puede preparar al fuego. Lo más destacable es que por 1,30 euros ofrece una textura cremosa, con buena cantidad de salsa, sin necesidad de añadirle nada más.

¿Qué lleva exactamente este Mac & Cheese?

El contenido del envase incluye pasta cocida tipo tiburón, cubierta con una salsa de queso amarillo, típicamente americana. Aunque el envase no promete ingredientes artesanales, su sabor ha sido descrito por los usuarios como “intenso”, “muy logrado” y “mejor que otros más caros”.

Contiene lactosa y gluten, un detalle importante para personas con alergias o intolerancias. Su valor energético ronda las 230 kcal por ración, lo que lo convierte en un snack o comida ligera.

Las redes lo prueban… y lo aprueban

Los vídeos en TikTok han sido el principal canal de difusión del nuevo producto. Cuentas como @mario_baeza, @edu_luque y @ndenonoo han compartido su experiencia en tiempo real, con reacciones como:

“¡Qué locura de sabor!”

“Está buenísimo, y solo cuesta 1,30”

“Se prepara en 3 minutos, no me lo creo”

Algunos incluso han comparado el producto con opciones de marcas americanas como Kraft o con versiones gourmet, destacando que, por su precio, el sabor supera expectativas.

¿Cómo se prepara y dónde comprarlo?

El Mac & Cheese se encuentra en la sección de refrigerados o platos preparados de Mercadona. Viene en una bandeja de plástico sellada con instrucciones muy simples:

Microondas : abrir ligeramente la tapa, calentar entre 2 y 3 minutos.

: abrir ligeramente la tapa, calentar entre 2 y 3 minutos. Sartén: verter el contenido y calentar a fuego medio hasta que esté bien caliente.

Este formato lo convierte en una opción ideal para llevar al trabajo, para cenas rápidas o como alternativa a cocinar desde cero. No requiere utensilios adicionales y no ensucia más que una cuchara.

¿Es mejor que otros preparados?

En comparación con otras opciones del mercado, el Mac & Cheese de Mercadona destaca por su relación calidad-precio. Aunque no es un producto “gourmet”, su sabor cumple con creces para ser un preparado de supermercado.

Otras marcas venden formatos similares entre 2 y 4 euros, y algunas opciones congeladas no logran la misma cremosidad sin añadirle leche o mantequilla extra.

Además, el hecho de que no sea un producto congelado, sino refrigerado, permite una textura más homogénea tras el calentamiento.

Un éxito con sabor americano y sello español

Este lanzamiento refleja cómo Mercadona sabe captar tendencias internacionales y adaptarlas al gusto local. El Mac & Cheese es una comida icónica en Estados Unidos, presente en cenas familiares, menús escolares y recetas caseras. Su llegada a los lineales españoles demuestra que la cocina americana sigue ganando terreno, especialmente entre el público joven.

Mercadona ha logrado crear una opción asequible, fácil y apetitosa, que se añade a su línea de productos virales como el hummus de pimiento, las croquetas de cocido o el sushi listo para llevar.

Un bocado que la está rompiendo

Si aún no lo has probado, quizás debas darte prisa: muchos usuarios ya informan que desaparece rápidamente de las estanterías. Y es que en plena ola de calor y con el ritmo acelerado del verano, este tipo de productos exprés ganan cada vez más adeptos.

