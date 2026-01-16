Mercadona llança una barra d’avena cruixent amb xocolata negra que triomfa entre els snacks saludables

Mercadona ha llançat una novetat que està conquistant els amants dels snacks saludables: una barreta cruixent d’avena recoberta amb una intensa xocolata negra. Aquest snack combina textura i sabor en un format pràctic i assequible que està guanyant ràpidament popularitat entre els consumidors.
Aquesta barreta es presenta en paquets de 210 grams, amb cinc unitats a cada paquet, i té un preu aproximat de 2,60 euros, fet que la converteix en una opció assequible per a qui busca un entrepà deliciós i nutritiu. La combinació d’avena, reconeguda pels seus beneficis nutritius, amb el sabor profund i menys dolç de la xocolata negra, ofereix un equilibri perfecte per a qui desitja un snack que aporti energia sense excés de sucre.
Característiques que fan única aquesta barreta
El que diferencia aquesta barreta és la seva textura cruixent, que aporta una sensació agradable a cada mossegada, i la seva cobertura de xocolata negra, que ofereix un sabor intens i pur. L’avena, ingredient principal, és una font de fibra i nutrients que afavoreixen la digestió i proporcionen energia sostinguda, ideal per a qui porta un estil de vida actiu.
La mida individual de cada barreta és perfecta per a consumir en qualsevol moment del dia, ja sigui a l’esmorzar, com a berenar o per portar durant activitats o jornades laborals. A més, el seu envàs pràctic facilita el transport i consum fora de casa.
L’auge dels snacks saludables i l’aposta de Mercadona
En els darrers anys, la demanda de snacks més saludables ha experimentat un creixement notable, i Mercadona ha respost amb productes que combinen sabor i beneficis nutricionals. Aquesta barreta d’avena amb xocolata negra és un clar exemple d’aquesta estratègia, orientada a consumidors que busquen alternatives més naturals i menys processades enfront de la rebosteria industrial.
La xocolata negra, amb el seu perfil antioxidant i sabor intens, és cada cop més valorada per qui vol reduir el consum de sucres afegits, mentre que l’avena aporta propietats digestives i energètiques que encaixen amb les tendències d’alimentació conscient i saludable.
Opinions que confirmen l’èxit de la barreta
Els primers comentaris de qui ja han provat aquesta barreta ressalten l’equilibri entre la textura cruixent i el sabor intens de la xocolata. Aquest equilibri fa que el producte sigui molt apreciat i que molts usuaris el considerin una opció perfecta per satisfer la gana de dolç sense renunciar a una composició més saludable.
Comparada amb altres opcions del mercat, aquesta barreta es posiciona com una alternativa atractiva tant pel seu sabor com pel seu preu, fet que reforça l’interès creixent en snacks que uneixen plaer i benestar.
@el_buddy BARRITA CRUNCHY AVENA CHOCO NEGRO🤙 #avena #naturevalley #novedades #barritas #chocolatenegro #mercadona #el_buddy ♬ sonido original – 🕷️
Estratègia darrere del llançament de Hacendado
Aquesta novetat forma part del pla de Mercadona per ampliar el seu catàleg de productes saludables sota la seva marca Hacendado. L’empresa busca consolidar la seva presència en un mercat cada cop més competitiu, oferint productes que responguin a les demandes actuals dels consumidors.
El llançament d’aquesta barreta és una mostra clara del compromís de Mercadona per innovar i oferir opcions que conjuguin qualitat, sabor i preu assequible, mantenint la confiança dels seus clients i atraient nous públics interessats en una alimentació més equilibrada.
Un snack que sap a plaer i salut
La nova barreta de Mercadona demostra que és possible gaudir d’un snack saborós i cruixent, sense renunciar a ingredients més naturals i beneficiosos per a la salut. La seva combinació d’avena i xocolata negra és l’equilibri ideal per a qui busca un petit plaer amb sentit.
Ja l’has provada? Comparteix la teva experiència i descobreix com aquesta barreta pot convertir-se en la teva nova preferida per a aquests moments de gana o gana de dolç. Perquè triar bé el que mengem és clau per sentir-nos millor cada dia.