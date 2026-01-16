Mercadona lanza una barra de avena crujiente con chocolate negro que triunfa entre los snacks saludables

Mercadona ha lanzado una novedad que está conquistando a los amantes de los snacks saludables: una barrita crujiente de avena cubierta con un intenso chocolate negro. Este snack combina textura y sabor en un formato práctico y asequible que está ganando rápidamente popularidad entre los consumidores.

Esta barrita se presenta en paquetes de 210 gramos, con cinco unidades en cada paquete, y tiene un precio aproximado de 2,60 euros, lo que la convierte en una opción asequible para quien busca un tentempié delicioso y nutritivo. La combinación de avena, reconocida por sus beneficios nutritivos, con el sabor profundo y menos dulce del chocolate negro, ofrece un equilibrio perfecto para quien desea un snack que aporte energía sin exceso de azúcar.

Características que hacen única esta barrita

Lo que diferencia a esta barrita es su textura crujiente, que aporta una sensación agradable en cada bocado, y su cobertura de chocolate negro, que ofrece un sabor intenso y puro. La avena, ingrediente principal, es una fuente de fibra y nutrientes que favorecen la digestión y proporcionan energía sostenida, ideal para quien lleva un estilo de vida activo.

El tamaño individual de cada barrita es perfecto para consumir en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, como merienda o para llevar durante actividades o jornadas laborales. Además, su envase práctico facilita el transporte y consumo fuera de casa.

El auge de los snacks saludables y la apuesta de Mercadona

En los últimos años, la demanda de snacks más saludables ha experimentado un crecimiento notable, y Mercadona ha respondido con productos que combinan sabor y beneficios nutricionales. Esta barrita de avena con chocolate negro es un claro ejemplo de esta estrategia, orientada a consumidores que buscan alternativas más naturales y menos procesadas frente a la repostería industrial.

El chocolate negro, con su perfil antioxidante y sabor intenso, es cada vez más valorado por quienes desean reducir el consumo de azúcares añadidos, mientras que la avena aporta propiedades digestivas y energéticas que encajan con las tendencias de alimentación consciente y saludable.

Opiniones que confirman el éxito de la barrita

Los primeros comentarios de quienes ya han probado esta barrita resaltan el equilibrio entre la textura crujiente y el sabor intenso del chocolate. Este equilibrio hace que el producto sea muy apreciado y que muchos usuarios lo consideren una opción perfecta para saciar el antojo de dulce sin renunciar a una composición más saludable.

Comparada con otras opciones del mercado, esta barrita se posiciona como una alternativa atractiva tanto por su sabor como por su precio, lo que refuerza el interés creciente en snacks que unen placer y bienestar.

Estrategia tras el lanzamiento de Hacendado

Esta novedad forma parte del plan de Mercadona para ampliar su catálogo de productos saludables bajo su marca Hacendado. La empresa busca consolidar su presencia en un mercado cada vez más competitivo, ofreciendo productos que respondan a las demandas actuales de los consumidores.

El lanzamiento de esta barrita es una muestra clara del compromiso de Mercadona por innovar y ofrecer opciones que conjuguen calidad, sabor y precio asequible, manteniendo la confianza de sus clientes y atrayendo nuevos públicos interesados en una alimentación más equilibrada.

Un snack que sabe a placer y salud

La nueva barrita de Mercadona demuestra que es posible disfrutar de un snack sabroso y crujiente, sin renunciar a ingredientes más naturales y beneficiosos para la salud. Su combinación de avena y chocolate negro es el equilibrio ideal para quien busca un pequeño placer con sentido.

¿Ya la has probado? Comparte tu experiencia y descubre cómo esta barrita puede convertirse en tu nueva favorita para esos momentos de hambre o antojo de dulce. Porque elegir bien lo que comemos es clave para sentirnos mejor cada día.